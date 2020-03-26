Новый налог негативен для чистой процентной маржи банков
Вчера президент Владимир Путин предложил ввести 13%-й налог на процентный доход по вкладам физических лиц, а также на купонный доход, получаемый розничными инвесторами от вложений в облигации. Речь идет о вкладах и вложениях от 1 млн руб. В настоящее время процентные доходы по вкладам и купонные доходы от вложений в ОФЗ налогом не облагаются. По данным АСВ, на конец 2019 г. доля розничных вкладов объемом более 1 млн руб. составляла 55%.
Введение налога отрицательно скажется на чистой процентной марже банков (по нашим оценкам, негативный эффект может составить в пределах 10 бп), что ограничит их возможности в плане снижения стоимости фондирования. Уменьшение доходов по рублевым вкладам и снижение привлекательности инвестирования в ОФЗ может ограничить приток инвестиций в эти продукты или даже спровоцировать переток части сбережений в более привлекательные инструменты/рынки. Давление на чистую процентную маржу будет дополнительно усугубляться низкими ставками и слабым спросом на кредиты, что уменьшит способность банков абсорбировать кредитные риски.
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