Фондовые индексы США 25 марта закрылись в плюсе на фоне ожидавшегося голосования в Сенате США по крупнейшему в истории страны пакету стимулирующих мер. S&P500 по итогам сессии повысился на 1,15%, до 2475 пунктов, притом что внутри дня поднимался на 5%. Однако после появления сомнений в том, что программа поддержки экономики легко пройдет голосование в палате представителей, часть роста была растеряна. Наиболее энергичный подъем продемонстрировал промышленный сектор на фоне ралли в акциях Boeing, вызванного ожиданиями господдержки корпорации.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются неуверенно после двух дней роста. Несмотря на принятый Сенатом США пакет стимулирующих экономику мер объемом в $2 трлн, инвесторы по-прежнему обеспокоены негативным влиянием продолжающейся пандемии коронавируса. Количество заразившихся в мире за последние сутки достигло 472 тыс. Число летальных исходов превысило 21 тыс. В США продолжается распространение инфекции, зафиксировано более 1 тыс. смертей пациентов с COVID-19. Испания обогнала Китай по числу летальных исходов.

Сенат США единогласно проголосовал за пакет стимулирующих экономику мер в ответ на угрозу рецессии, спровоцированной коронавирусной пандемией. 27 марта законопроект должен пройти процедуру голосования в палате представителей. Президент США пообещал незамедлительно подписать итоговый документ. В то же время планы Трампа по снятию ограничений на работу американского частного сектора с 12 апреля могут не найти поддержки у местных властей из-за продолжающегося роста числа новых заражений. Инвесторы продолжают следить за негативным влиянием эпидемии на экономику.

Европейские фондовые площадки открылись снижением в пределах 2-3%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис держится вблизи 0,8%. Brent остается ниже $27 за баррель. Золото торгуется без выраженной динамики вблизи $1600 за унцию. Таким образом, аппетит к риску остается вялым. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов возобновит снижение в диапазоне 2350-2450 пунктов.

Наиболее важной публикацией этого дня станут еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице. В быстроменяющихся условиях выходящие еженедельно данные позволяют оперативнее оценить степень воздействия эпидемии коронавируса на экономику. Консенсус предполагает рекордный рост количества заявок до 1 млн, притом что и во время кризиса в 2008-2009 годов показатель не превышал 700 тыс. Вряд ли стремительный скачок показателя вызовет у инвесторов сильный шок: они уже понимают, что экономика США не избежит рецессии. К примеру, Goldman Sachs еще на прошлой неделе прогнозировал повышение числа заявок на пособие до 2 млн. Так что негативный результат уже должен быть заложен в цены акций.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неуверенно. Рост индекса на протяжении двух дней пока выглядит как технический отскок и тестирование линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года. Индекс вышел из понижательного канала последнего месяца, но после отскока велика вероятность возвращения в минус. Индикатор RSI держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому обновление дна по-прежнему не исключено. S&P500 может вновь протестировать поддержку на уровне 2350 пунктов. Если ему не удастся закрепиться выше и вернуться на линию тренда, возможно снижение до максимумов 2015 года в 2150 пунктов, и далее — до минимумов 2016-го в 1850 пунктов.



