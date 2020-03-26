Транспортная ассоциация московской агломерации (ТАМА) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину за финансовой помощью (официальное письмо было опубликовано на сайте nptama.ru). Столичные транспортные компании, в том числе МосГорТранс (общественный транспорт и трамвайные службы), Ситимобил (сервис по онлайн заказу такси) и провайдеры каршеринга просят мэра предоставить налоговые льготы, отсрочку платежей по кредитам и субсидии от города, аргументируя свою просьбу снижением спроса на транспортные услуги в столице на 25-30% в связи с эпидемией. Источники из отрасли сообщают, что спрос на поездки в сегменте B2B упал до 50%.

23 марта газета “Коммерсант” сообщила со ссылкой на информацию Яндекс.Такси (YNDX US, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $48,3), что карантинные меры, введенные в крупных российских городах, вызвали снижение спроса на сервис из-за перехода предприятий на режим удаленной работы и гибкое расписание сотрудников, вынужденных по долгу службы работать из офиса. Компания отметила сильное снижение количества поездок на/с железнодорожных вокзалов и аэропортов из-за массовой отменыбизнеспоездокиавиаперелетов.В то жевремяЯндекс.Таксинаблюдаетрезкийростспросанатаксикакнаспособ доставки лекарствиз аптек,товаров и продуктов питания из магазинови других мест. По оценкам Департамента транспорта, количество поездок на такси и каршеринге в Москве снизилось на 10-15% в период с 2 по 19 марта. Цифры также указывают на снижениетрадиционногодляутреннегои вечернего временипикаспроса.

Мы считаем, что поток новостей о продолжающихся измененияхв спросе на сервисы каршеринга и такси является негативным сигналом для выручки Яндекса в 1К и 2К. На сегмент такси приходится 23% совокупной выручки компании, а ее рост в 4К19 составил 39% г/г. Мы примерно оценили долю московского бизнеса компании на уровне 30% валовой стоимости поездок и 40% выручки. Кроме того, сегмент B2B, главным образом, представленный столичными корпоративными клиентами, был главным драйвером роста GBV и выручки в 2019 г. Недавние тренды указывают на снижение динамики траффика и сильное снижение размера среднего чека в марте. Тем не менее, поскольку негативные тренды затронули только март в 1К20, мы ожидаем, что Яндекс.Такси все же продемонстрирует рост выручки г/г за этот квартал. Выручка Яндекс.Драйв (не раскрывается компанией) оценивается на уровне 6 млрд руб. по итогам 2019 г. (примерно 3% совокупной выручки компании).