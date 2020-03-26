Теханализ: золото возобновит полноценный рост
В рамках движения с августа 2018 года золото, с непродолжительными паузами на коррекцию, к концу февраля текущего года смогло подняться от 1160 до 1700 долл./унц. В дальнейшем прошло резкое коррекционное снижение с минимумами в районе 1450 долл./унц. От этой отметки золото предпринимает попытку возобновления роста. Учитывая фундаментальные факторы, мы ожидаем, что золото может возобновить полноценный рост и повторить по амплитуде предыдущее движение. В результате ближайшей целью станет отметка 1983 долл./унц. Подтверждением развития данного сценария станет преодоление сопротивления на уровне 1700 долл./унц. Если смотреть более долгосрочную перспективу, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью движения вверх может стать отметка 2700 долл./унц.
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