Как и ожидалось, вчерашний день выдался очень и очень непростым. После безумного и бурного роста во вторник на рынке появилось слишком много желающих «хайпануть» и зафиксировать свою прибыль. Но их безусловно можно понять — 20, а то и 30 процентов за день — это очень круто. Кроме того, на рынок давила информация с коронавирусных фронтов, где пока никакой победой, к сожалению, даже и не пахнет. Мы не видим даже стабилизации ситуации. И поэтому ожидать хоть какого — то продолжения роста совершенно не стоило. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что оптимисты все же были и во второй половине дня их усилиями индексы даже ушли достаточно высоко наверх. Так, на максимумах дня индекс Dow Jones (DJIA-30) прибавлял более 6% к предыдущему закрытию, а его младшие собратья — индексы S&P500 и NASDAQ 5 и 4 процента соответственно. Однако удержаться на хаях все же не удалось и в последние полчаса торгов медведи от столь существенного роста не оставили камня на камне. И если индексам DJIA-30 и S&P500 еще хватило запаса прочности, чтобы удержаться в зеленой зоне, то вот индекс NASDAQ вообще ушел хоть и в достаточно символический, но все же минус.

На отраслевом уровне безусловным лидером были акции промышленных компаний, ведомые авиастроительным гигантом Boeing (BA, +24,32%). Если весь промышленный сектор вырос вчера в среднем на 5,9%, то акции Boeing взлетели на 24%! А если брать последние 3 дня, то динамика изменения котировок одного из ведущих авиастроителей мира сравнима, пожалуй, с какой-нибудь мелкой «стартаперской» компанией, где акции летают иногда не то что на десятки, а даже на сотни процентов. Более 60-ти процентов роста за 3 дня, и вполне возможно, что это еще не конец столь приятного для глаза инвесторов ралли!

Единственный сектор, который ушел вчера в минус — это технологический. Но и это наверное вполне закономерно, учитывая, что все ведущие технологические компании уже несколько дней подряд были в лидерах роста, и теперь просто произошла банальная фиксация прибыли. Даже акции Micron Technology (MU, —1,78%) оказались под прессом продавцов, несмотря на то что все с нетерпением ожидали выхода хорошей квартальной отчетности по окончанию торгов. И кстати, отчетность действительно оказалось очень хорошей, а показатели компании превысили ожидания аналитиков. В итоге +5% по этим акциям сразу после выхода отчетности на постмаркете — вполне закономерный результат.

Кого еще следует отметить по итогам вчерашних торгов, так это авиаперевозчиков, акции которых стали настолько дешевы, что спрос со стороны инвесторов не стихает уже несколько дней. Так, акции наиболее сильно пострадавшей от распродажи авиакомпании American Airlines (AAL, +10,56%) только за последние 2 дня выросли в цене более чем на 50%. Остается только воскликнуть знаменитое "О времена, о нравы!" Да уж, каковы времена, такова и волатильность!

Ожидания рынка 26 марта

Казалось бы, вот он повод для радости — американский Сенат принял-таки Программу помощи для борьбы с коронавирусом на сумму 2 трлн. долларов. Согласитесь, бешеные деньги, часть из которых точно попадет на рынок. А плюс еще сегодня и ЕЦБ смягчил условия реализации плана по выкупу европейских облигаций как по количеству, так и по срокам на сумму в 720 млрд. евро. Хочется закричать: Вперед и вверх! Strong buy! Но если посмотреть на текущий ход торгов и в Европе и фьючерсами на основные американские индексы, это желание тут же пропадает. Этот чертов коронавирус пока не дает никакой передышки и продолжает давить и давить на инвесторов тяжелым прессом. И поэтому большого энтузиазма на рынке не видно. И это несмотря на вполне позитивные итоги предыдущих двух торговых сессий.

И все же, судя по настроениям участников рынка, паническая волна страха немного спала и ожидать слишком уж бурных распродаж сегодня не стоит. Так, небольшая просадка на пару процентов вполне вероятна, но не более. Ну надо же, пара процентов падения, которая еще месяц назад была бы воспринята всеми как обвал рынка, сейчас воспринимаются как незначительное снижение, которое ничего не меняет и ничего не определяет!

Главным же событием сегодняшнего дня будет выход макроданных. При этом сложилась парадоксальная ситуации. Данные по ВВП за 4-й квартал 2019 года уже мало кого интересуют. Хотя понятно, что показатель ВВП всегда имеет очень важное значение. Но сегодня на первый план выходят данные о заявках на получение пособия по безработице. Уже года 2, если не 3, никто на этот показатель не обращал внимания, и его значимость упала до нулевой отметки, поскольку ситуация с безработицей в США вплоть до самого последнего времени была просто-таки блестящей. Однако неделю назад количество первичных обращений за пособием скакнуло с 230 до 281 тысячи. А сейчас ожидают уже 1 миллион новых обращений. И надо понимать, что эта цифра может быть сильно занижена, поскольку некоторые аналитики прогнозируют и 2, и даже 4 миллиона новых обращений за пособием. Вот и выплывает истинное лицо коронавирусной пандемии. И это будет первая явная и наглядная демонстрация того, к чему может привести вся эта жуткая история с эпидемией COVID-19. Так что тем, кто торгует внутри дня, надо быть начеку в 15-30 мск — в это время может быть очень мощная «движуха».

Поэтому относимся спокойно ко всему происходящему и продолжаем наблюдать за всем этим фантастическим действом, разворачивающимся на наших глазах. И подбираем акции — но только очень-очень осторожно! Так как впереди у нас еще будет много неприятностей, и расслабляться точно не стоит.