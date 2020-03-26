Сенат США после обсуждений, продолжавшихся в течение нескольких дней, принял закон о мощнейших стимулах для экономики в размере порядка $2 трлн. Поможет ли эта мера американским компаниям и потребителям? Безусловно. Отразится ли этот эффект на фондовом рынке? Конечно! И даже раньше, чем начнет действительно работать. Это произойдет уже в ближайшие дни? А вот здесь есть нюансы. Несомненно, можно обеспечить ликвидностью финансовые рынки и даже каждого американца лично, однако нельзя заставить потребителя, например, заказать круиз, если он того не захочет. А если человек подозревает, что его здоровью угрожает опасность, то он не отправится в путешествие, сколько бы денег у него ни было. То есть эффект от предоставляемой ликвидности обязательно будет, и во многом он отразится именно на котировках акций. Но заметный рост американского рынка возобновится тогда, когда начнет замедляться рост числа новых случаев заражения коронавирусом в США.

Также стоит учесть, что основной негативный эффект от мероприятий по сдерживанию эпидемии отразился на макроэкономических показателях в марте. Основной массив соответствующих данных станет известен преимущественно в апреле. Квартальные отчеты также начнут публиковаться только с 14 апреля. Инвесторам нужна эта информация, чтобы понять, насколько прогнозы по снижению прибыли соответствуют действительности. До выхода этих данных покупательская активность останется невысокой.

Сейчас по-прежнему время, подходящее для долгосрочного инвестора. Проводить спекуляции стоит тщательно и с запасом контролируя риски. Если обращали внимание на компании, о которых я писал в прошлом выпуске, то заметили: JD.com (JD), Gilead Sciences (GILD) и Walmart (WMT) были лучше рынка и за прошедшие две недели почти не снизились в цене. В этом обзоре обратите внимание на инвестиционную идею DocuSign (DOCU), а также на Amazon (AMZN), Danaher (DHR) и Oracle (ORCL) из раздела новостей. Все эти компании весьма устойчивы к спаду, а сформированный из их акций портфель имеет высокие шансы показать хорошее движение именно в ближайшие недели.