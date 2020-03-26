Очень много в последнее время, по понятным причинам, задают вопросов про российский рубль. Инвесторы напуганы, некоторые финансовые шаманы прогнозируют курс доллара к рублю и по 100, и по 150, а вчера мне написали, что есть мнение – курс доллара вырастет до 300. Понятно, что в периоды финансовой турбулентности у многих инвесторов перед глазами «мертвые с косами стоят». Однако, как всегда, реальность намного прозаичней и циничней. Я думаю, что пиковые значения доллара в этом году мы уже видели. Да возможен, на случай финальной паники на рынках, ретест значений в районе 82-83, но в целом, общая композиция говорит о том, что во второй половине года рубль будет крепче. В обратную сторону начнут работать два основных фактора: эпидемия пойдет на спад, а цены на нефть начнут расти. При таком сочетании рубль быстро может вернуться в район 70 за доллар. Я оцениваю эту вероятность выше 70%. 