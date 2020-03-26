Рубль укрепится к концу года
Очень много в последнее время, по понятным причинам, задают вопросов про российский рубль. Инвесторы напуганы, некоторые финансовые шаманы прогнозируют курс доллара к рублю и по 100, и по 150, а вчера мне написали, что есть мнение – курс доллара вырастет до 300. Понятно, что в периоды финансовой турбулентности у многих инвесторов перед глазами «мертвые с косами стоят». Однако, как всегда, реальность намного прозаичней и циничней. Я думаю, что пиковые значения доллара в этом году мы уже видели. Да возможен, на случай финальной паники на рынках, ретест значений в районе 82-83, но в целом, общая композиция говорит о том, что во второй половине года рубль будет крепче. В обратную сторону начнут работать два основных фактора: эпидемия пойдет на спад, а цены на нефть начнут расти. При таком сочетании рубль быстро может вернуться в район 70 за доллар. Я оцениваю эту вероятность выше 70%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200326/831146992.html