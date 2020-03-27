По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 6,24%, закрывшись на отметке 2630,07 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 6,28%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 5,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на пять базисных пунктов, до 0,82%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала 10 базисных пунктов, до −0,36%.

Несмотря на рекордное количество заявок по безработице, которое за прошедшую неделю в США выросло до 3,28 млн, заокеанский рынок акций продолжил ралли. Инвесторы надеются, что одобренный в Сенате пакет стимулирующих мер сгладит негативный эффект для американской экономики от последствий борьбы с COVID-19, а безлимитная программа QE от ФРС поддержит финансовый рынок. Индекс Dow Jones от своего минимума, зафиксированного в понедельник, вырос на 21%, вследствие чего формально пересек границу «бычьей» территории. В то же время S&P 500 нужно прибавить еще 3—4% для выхода из «медвежьей» берлоги.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,6% и закрылись на отметке $26,98. Поводим для негативных настроений послужила новость о том, что Минэнерго США отказалось от покупки нефти для стратегического резерва. Кроме того, на рынок продолжает давить резко упавший спрос. Однако если Вашингтону удастся додавить Саудовскую Аравию в вопросе сдерживания добычи, цена фьючерсного контракта Brent в среднесрочной перспективе может остаться в диапазоне $25—31.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 1,52%, закрывшись на отметке 2489,97 пункта. Рост к отметкам 2650—2700 пунктов сдерживает уровень 2500 пунктов. Если третья попытка закрепиться не увенчается успехом, инициатива может перейти на сторону «медведей». Аналогичная ситуация наблюдается и во фьючерсе на индекс РТС, где сопротивлением выступает психологический уровень 100000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 77,46, прибавив 1% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 77 и 76,40. Сопротивление — 79.