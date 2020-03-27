Российскому рынку акций в четверг удалось остаться на положительной территории благодаря позитивной динамике западных площадок. Уверенный рост показали биржи Европы и США. За океаном индекс S&P 500 подскочил сразу на 6,2%, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации и статистику о рекордном количестве новых заявок американцев по безработице. Трехдневный рост S&P 500 оказался максимальным (+17,5%) за последние 90 лет.

Цены на нефть при этом оставались относительно стабильными, фьючерсы Brent консолидируются в коридоре $26–28.

Хуже рынка накануне ожидаемо выглядели акции банковского сектора. А вот бумаги нефтяников при этом вновь были среди лидеров роста. Этот момент может вызывать удивление, ведь нефть в отличие от остальных commodities, стоит на месте, а рубль укрепился (негатив для экспортеров). Курс USD/RUB в четверг опустился к 77–77,5.

Соотношение отраслевого нефтегазового индекса (в USD) к цене Brent поднялось до новых исторических максимумов. Поэтому, если предположить, что цены на нефть останутся в ближайшие недели около текущих значений, то акции нефтяников фундаментально выглядят недешево. С другой стороны важно отметить, что уровни $25–30 по Brent не являются долгосрочно устойчивыми. Себестоимость добычи во многих регионах мира заметно выше, что уже во II полугодии приведет к снижению производства, в том числе и среди сланцевиков США. Поэтому при постепенной победе над коронавирусом восстановление нефтяных цен выглядит высоковероятным сценарием даже с учетом распада ОПЕК+.

Лучше остальных в четверг выглядели обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+8,7%). С осени 2019 г. в этих бумагах было три мощные волны роста, которые практически удвоили капитализацию компании. При этом корпоративных новостей, оправдывающих такую динамику, не появлялось. За счет прошедшего в последние дни обвала стоимость бумаг вернулась на исходные позиции к 25 руб. И вот сейчас вновь идет попытка начать очередной раунд роста при отсутствии новостей. Движения этих акций остаются загадкой, сделать среднесрочный прогноз не представляется возможным.

Среди наиболее заметных корпоративных событий выделим решение совета директоров ЛСР рекомендовать дивиденды в размере 30 руб. на акцию. Бумаги компании долгое время были стабильной дивидендной историей — пять лет подряд стабильно платилось по 78 руб. Снижение выплат стало неожиданностью для держателей, так что вчерашнее падение бумаг на 3,3% выглядит вполне понятным. Некоторое давление на акции сегодня может сохраниться.

В то же время совет директоров ЛСР принял решение о байбэке на 5 млрд руб., что в пересчете на акцию предполагает около 48,5 руб. То есть в сумме должны получиться все те же 78 руб. Вопрос лишь в том, как интенсивно будет проводиться обратный выкуп акций с рынка и начнется ли он уже в самое ближайшее время. Предположу, что в сложившихся условиях компания может не торопиться с покупкой бумаг, а дождется сигналов об устойчивости положения дел в отрасли.

Тем временем продолжается ралли в акциях российских золотодобывающих компаний. Бумаги Полюса (+10,5%) и Полиметалла (+4,3%) вчера переписали исторические максимумы. Акции воспринимаются инвесторами в качестве защитных в условиях общих рыночных рисков и беспроцентных стимулирующих мер со стороны мировых ЦБ, которые способны привести к разгону инфляции. В такой ситуации спрос на золото традиционно увеличивается, что позитивно и для компаний-производителей.

На мой взгляд, даже с учетом рисков временной коррекции, шансы на продолжение восходящей тенденции в Полюсе и Полиметалле сохраняются. Многие используют их для диверсификации портфелей и хеджирования рисков, что само по себе создает спрос даже в моменты стабильной динамики цен на золото.

Среди важных новостей можно выделить сообщение о том, что комитет Госдумы одобрил увеличение срока выплат дивидендов до 90 дней в 2020 г. Решение еще не утверждено, но в текущей ситуации — это вопрос времени. Сейчас срок перечисления не должен превышать 25 дней.

Учитывая то, что значительная часть дивидендов реинвестируется обратно в рынок, вырастет срок притока ликвидности после пикового дивидендного сезона. То есть фактор поддержки рынка из-за поступления дивидендов может сместиться с июля-августа (пик сезона) на чуть более поздний период.

Индекс МосБиржи сейчас находится рядом с технической областью сопротивления 2500–2530 п. Вероятность ускорения роста оцениваю как невысокую. На мой взгляд, базовый сценарий сейчас предполагает временное торможения волны роста.

В четырех случаях за последние пять недель утро понедельника начиналось с гэпа вниз по российским индексам. На фоне прошедшего отскока на рынках Европы и США не исключаю, что в преддверии выходных возможна локальная фиксация длинных позиций.

Более того, ситуация с темпами распространения коронавируса в мире пока не улучшается. Количество новых заболевших увеличивается, относительно предыдущих дней. Общее число заразившихся COVID-19 вчера превысило 500 тыс. человек, а США превзошли Китай и вышли на первое место по числу инфицированных. Если за выходные положение дел не улучшится, то в понедельник вновь возможно негативное эмоциональное открытие. Точный прогноз по темпам распространения вируса в мире на ближайшие 2–3 дня дать крайне сложно, так что риски переноса спекулятивных позиций на понедельник остаются высокими.

Следующая неделя в России будет выходной, но Московская биржа продолжит работать. Существенного падения объемов торгов и низкой ликвидности при прочих равных не ожидаю.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 1,4%, нефть Brent в плюсе на 1,1%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти недалеко от уровня закрытия четверга.