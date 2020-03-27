Мощный отскок на американском рынке акций продолжается: вчера основные фондовые индексы США прибавили более 6%. Никаких фундаментальных поводов для роста нет – коронавирус продолжает победоносное шествие по миру, отчетности американских компаний за первый квартал обещают быть очень слабыми.

Поэтому рост объясняется исключительно действием мер по накачке ликвидностью финансовой системы.

Российский рынок акций вырос вчера на полтора процента. Удивительным выглядит тот факт, что по-прежнему сильно растут акции нефтяных компаний, хотя сама нефть не подает никаких признаков даже желания подойти к отметке 30 долларов за баррель.

Почти на 9% взлетели акции «Сургутнефтегаз». Периоды такого мощного роста бумаг компаний за последний год мы видели неоднократно. И вновь этому явлению нет никаких объяснений.

До начала восстановления нефтяных котировок, а это вряд ли произойдет ранее второго полугодия, мы не рекомендуем включать «нефтянку» в среднесрочные портфели.

Сейчас американские фьючерсы снижаются примерно на 1,5%, но при этом находятся на уровнях нашего вчерашнего закрытия. Поэтому откроется наш рынок примерно на вчерашних уровнях. Интересным является и тот факт, что последние сессии с утра американские фьючерсы торгуются на отрицательной территории, но затем неизменно выбираются в плюсовую зону.

Однако под вечер мы все же советовали бы сократить длинные позиции по акциям. Как американский, так и российский рынок хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли. Поводом для нее может стать все та же негативная статистика по распространению коронавируса.

Причем в понедельник негативно на российский рынок может подействовать резкий рост числа заболевших в России. Мы пока не прошли пика прироста заболеваемости, и совсем не исключено, что властями будут приняты новые, быть может более жесткие меры по ограничению распространения пандемии.

Стабилизировался курс рубля. Но мы считаем, что это явление временное. Кроме внутреннего фактора снижения российской экономики мы все-таки ждем еще одной волны распродаж нефтяных котировок, что уведет курс доллар-рубль выше отметки 80.

Пока же нефть остается в диапазоне 26-28 долларов за баррель. На часовых графиках нефти явно прорисовывается фигура «треугольник», выход из которой должен быть в самое ближайшее время. Поводов для пробоя «треугольника» вверх пока нет никаких.