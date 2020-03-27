Рынок акций РФ и рубль подрастут на умеренно позитивном внешнем фоне. Рост большинства азиатских площадок и стоимости нефти будут поддерживать спрос на рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон относительно спокойный и немного позитивный. Индексы Азии растут, хотя падение на австралийском рынке вызывает вопросы. Нефть остается под давлением, но, как минимум, перестала встречать любой негатив обвалом. Американская финансовая система постепенно успокаивается, находясь под искусственным денежным вентилированием ФРС", — комментирует внешний фон Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Вероятно, что пятницу российский рынок начнет небольшим ростом, чтобы завершить неделю около отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает он.

В краткосрочной перспективе возможен период консолидации немногим выше уровня 1000 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Неопределенность в отношении масштабов влияния пандемии на экономику, а также разногласия среди лидеров стран еврозоны в отношении необходимых мер поддержки экономики оставляют под давлением готовность инвесторов к принятию риска, отмечает он.

На валютном рынке в начале торгов рубль к доллару может немного укрепиться и будет консолидироваться немногим выше 77 рублей, существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает аналитик.

"Цены на нефть нашли равновесие на отметке 26,5 доллара за баррель Brent. В пятницу, 27 марта, ожидаем укрепления рубля к доллару на открытии торгов до уровня 77,35 и дальнейшего движения в диапазоне 76,5-78 рублей", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов росли в среднем на 5-6%, несмотря на рекордный рост числа заявок на пособие по безработице

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,7-0,8%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на 0,5-2,2%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 5,3%.

Стоимость нефти растет на 0,38% — до 26,55 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,07% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,1036 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций накануне вырос на фоне продолжившегося уверенного роста западных фондовых площадок. Ощутимое укрепление рубля к доллару поддержало рост стоимости фондовых активов РФ и обусловило различие в динамике основных биржевых индексов.

Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов поднялся на 1,52%, до 2489,97 пункта, а индекс РТС — на 3,6%, до 1017,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 78 копеек — до 77,47 рубля, евро вырос на 31 копейку — до 85,41 рубля, следует из данных Московской биржи.