Вчера Банк России опубликовал данные об объеме вложений нерезидентов за февраль. Объем иностранных инвестиций в ОФЗ на 1 марта составил 3185 млрд руб., а их доля на рынке составила 34.9%, что стало рекордом.

Однако важно отметить, что данные ЦБ отстают и представлены еще на «докризисный» момент, в то время как данные НРД на 25 марта указывают на отток иностранных инвесторов. С 1 по 25 марта объем вложений нерезидентов снизился на 288 млрд руб., достигнув 2897 млрд руб. Доля в общем объеме равна 31.7% (уровень начала декабря 2019 года), а доля, скорректированная на бумаги, выпущенные для докапитализации банков, сейчас составляет 36.3% против 40.3% на 1 марта.

Наибольший отток иностранных инверторов из ОФЗ наблюдался на прошлой неделе (-119 млрд руб.), в то время как в последние дни темпы продаж снижались: -14, —8 и —4 млрд руб. с понедельника по среду, соответственно. В марте нерезиденты равномерно продавали бумаги по всей длине кривой. В последние чистые продажи коротких бумаг срочностью до 5 лет ускорились (-18 млрд руб.) против —1 млрд руб. в бумагах сроком более 10 лет.

Важно учитывать, что продажи нерезидентов могут продолжиться. Если мировая конъюнктура будет ухудшаться, доля нерезидентов вполне может упасть до 30.5% по итогам 2к’20.