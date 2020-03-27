Завершается одна из самых успешных недель для американского фондового рынка за последние несколько месяцев. За неделю индекс S&P500 прибавил около 15%, и в утренние часы фьючерсы на американские индексы торгуются преимущественно нейтрально. Азиатские площадки при этом продолжают торговаться в зеленой зоне, а аппетит к рисковым активам остается устойчивым, несмотря на все еще повышенные темпы распространения коронавируса. Так, за вчерашний день количество новых случаев заболевания подскочило более чем на 60 тысяч человек, что является рекордным дневным увеличением числа заболевших с начала пандемии. Не повлияли на рынок и катастрофические данные по рынку труда в США — вчера стало известно, что количество заявок на получение пособий по безработице в Штатах за неделю подскочило до 3 миллионов человек, что стало самым рекордным значением за всю историю наблюдений (например, вчерашние цифры в пять раз превысили максимальное увеличение числа заявок на пособия по безработице в разгар кризиса 2008 года). Тем не менее, вероятно, в центре внимания инвесторов остаются фискальные и монетарные стимулы, которые принимают государства по всему миру. Напомним, что на сегодня запланировано голосование в Палате представителей США для принятия пакета стимулов, стоимость которого составит около 2 трлн. долларов. При этом напряженная ситуация с ликвидностью на денежном рынке, по-видимому, стала уменьшаться благодаря вливаниям долларовой ликвидности со стороны ФРС. Это могло стать одно из причин роста пары EURUSD до отметок выше 1.10. Тем не менее, пока ситуация с вирусом остается неопределенной, а мировая экономика продолжает погружаться в рецессию, негативные настроения способны вернуться на финансовые рынки, а наблюдаемый оптимизм может оказаться недолгим.

Рубль завершает неделю вблизи 77,9 в паре с долларом и 86 в паре с евро. С начала недели укрепление составило 3,3% в паре с долларом. В паре с евро российская валюта осталась практически без изменений, что связано с общим улучшением позиций евро. Рубль отыгрывает улучшение настроений на глобальных площадках, где основные фондовые индексы завершают неделю в зеленой зоне. В рамках недели также существенно (на 30-80 бп. в зависимости от сроков) снизились доходности ОФЗ. При этом в преддверии выходных и связанной с ними неопределенности по динамике распространения вируса градус оптимизма у инвесторов может несколько снизиться, ограничивая потенциал дальнейшего восстановления курса рубля.Позитивно следует воспринимать решение рейтингового агентства S&P сохранить рейтинг России на инвестиционном уровне с неизменным прогнозом несмотря на существенное падение цен на нефть. Это решение согласуется с тем, что российская страновая риск-премия (5-летний контракт CDS) находится на минимальных исторических уровнях для текущих цен на нефть. Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля. В большинстве стран, являющихся эпицентром распространения коронавируса, меры карантина к началу следующей недели будут действовать уже более 2 недель, что должно начать приводить к устойчивому замедлению темпов распространения вируса.

Несмотря на по-прежнему повышенный аппетит к рисковым активам, нефтяные котировки слабо меняются в утренние часы пятницы. Контракты на Brent незначительно снижаются и торгуются вблизи отметки $26/bbl, WTI — $23/bbl. Вчера стало известно, что Минэнерго США отменило свое решение о покупках нефти в стратегический резерв США. Такие покупки могли бы поддержать падающий спрос на нефть, однако необходимость фискальных стимулов для поддержания экономики США изменила планы министерства. Кроме того, вчера глава Международного энергетического агентства (МЭА) сообщил о том, что мировой спрос на нефть может сократиться примерно на 20 mbd в условиях изоляции импортирующих сырье стран из-за коронавируса. Это напомнило инвесторам о том, что ситуация на реальном нефтяном рынке остается весьма негативной, поскольку помимо падающего спроса на нефтяные котировки по-прежнему оказывает давление ценовая война между нефтедобывающими странами. В результате, мы по-прежнему не видим значимых факторов, которые могли бы вернуть цены на нефть устойчиво выше $30/bbl, пока ситуация с коронавирусом остается негативной.