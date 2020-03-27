В четверг, 26 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории на фоне одобрения Сенатом законопроекта по поддержке экономики и граждан страны на $2 триллиона. За его принятие проголосовали все 96 сенаторов, и теперь документ будет рассмотрен Палатой представителей, после чего отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, данный законопроект, предусматривающий увеличение пособий по безработице, единовременные выплаты гражданам, запуск программы поддержки малого бизнеса, а также выделение средств для финансирования различных отраслей, городов и штатов, сохранит экономику на плаву в течение трех месяцев.

Дополнительную поддержку оказали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который заверил, что у американского регулятора есть пространство для дальнейших действий. По словам главы ФРС, американская экономика, возможно, уже столкнулась с рецессией, однако экономическая активность, скорее всего, восстановится во второй половине 2020 года.

Оптимистичный настрой не смогли испортить шокирующие данные по рынку труда. Заметим, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 3,283 млн (рекордное значение с начала учета данных в 1967 году), тогда как аналитики прогнозировали 1 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 6,38% до отметки в 22552,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 6,24% до 2630,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 5,60% и закрылся на уровне 7797,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,89 до уровня в $22,60 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле подросла на $17,80 до отметки в $1651,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,81%.

В составе индекса "голубых фишек" лишь акции компании Dow закрылись в "красной" зоне, отступив на 2,3%, а наибольший рост продемонстрировали бумаги Boeing, Chevron, Walgreens и UnitedHealth Group, подорожавшие на 13,75%, 10,26%, 10,21% и 8,91% соответственно.

Тем временем, акции производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar ушли в плюс на 6,06%, несмотря на заявления о временном прекращении работы ряда его предприятий. Кроме того, компания отозвала свои прогнозы на текущий год.

Неудачно сложилась сессия для автопроизводителя Ford Motor, убавившего из своего актива 2,5% ввиду понижения его долгосрочного кредитного рейтинга агентством S&P сразу на две ступени до уровня "ВВ+".

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500, пробив верхнюю границу "нисходящего клина", продолжил восходящее движение, тогда как медленные стохастические линии и индикатор RSI находятся в благоприятном для покупки положении. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе не исключается дальнейший рост индекса.