Татнефть планирует 31 марта опубликовать отчетность за 4к19 по МСФО. Мы ожидаем снижение выручки относительно уровня предыдущего квартала в связи с эффектом высокой базы, который обусловлен высвобождением товарных запасов нефти в 3к19. С другой стороны, как мы полагаем, выручку поддержит позитивная динамика продаж нефтепродуктов. Умеренный рост затрат может поддержать EBITDA. Чистый убыток по курсовым разницам и уменьшение прибыли от банковской деятельности должны оказать давление на чистую прибыль. Исходя из прогнозных финансовых показателей и выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, дивиденды за 4к19 составят 20,31 руб. на одну акцию, что соответствует квартальной дивидендной доходности 3,6% по обыкновенным акциям и 4,0% по привилегированным акциям.

Снижение выручки на 9% к/к ввиду сокращения продаж нефти. Объем продаж нефти в 4к19 сократился на 12% к/к, что обусловлено в основном высвобождением 0,86 млн т товарных запасов в 3к19. По данным Reuters, экспортные продажи упали на 30% к/к, в то время как продажи на внутреннем рынке и объем переработки нефти увеличились на 2% к/к. В результате мы прогнозируем снижение выручки от реализации нефти на 21% к/к. Производство и реализация нефтепродуктов выросли на 2% к/к, по нашим расчетам. Средняя цена реализации нефтепродуктов на экспорт поднялась на 9,5% к/к благодаря росту цен на нафту и увеличению доли дизельного топлива и авиатоплива в общем объеме продаж. Учитывая этот фактор в сочетании с динамикой продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, выручка от реализации нефтепродуктов может подрасти на 6% к/к. Выручка нефтехимического сегмента (производство шин), по нашему прогнозу, уменьшится на 4% к/к ввиду снижения продаж в единицах. В итоге общая выручка, по нашим расчетам, составит 3753 млн долл. (минус 9% к/к).

Умеренный рост затрат как фактор поддержки EBITDA. Расходы на уплату налогов помимо налога на прибыль, по нашей оценке, уменьшатся на 14% к/к ввиду сокращения добычи на 1% и экспорта нефти на 30% (исходя из данных Reuters). Мы также предполагаем снижение сбыта на 12%, обусловленной падением продаж нефти на экспорт. Помимо этого, компания в 3к19 отразила в отчетности расходы на обесценение активов (финансовых и внеоборотных) в размере 49 млн долл., которые не должны повториться в 4к19. В результате этих факторов расходы в целом могут сократиться на 9% к/к, что поддержит EBITDA, которая может снизиться лишь на 4% к/к, до 1217 млн долл. Что касается показателей ниже операционного уровня, мы прогнозируем чистый убыток по курсовым разницам в размере 23 млн долл. (по сравнению с прибылью в 21 млн долл. в 3к19) и нулевую прибыль от банковской деятельности (против относительно высокого показателя в 24 млн долл. в предшествующем квартале). В итоге чистая прибыль, по нашим расчетам, снизится на 9% к/к, до 821 млн долл. Риском для наших прогнозов (в том числе по дивидендам) могут быть потенциальные отчисления в резервы на фоне неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры в последующие отчетные периоды (мы не предполагаем значительных разовых расходов в 4к19).

Высокая дивидендная доходность за весь 2019 г. В последние два года Татнефть выплачивала в виде дивидендов 100% чистой прибыли по РСБУ. Исходя из этого коэффициента и финансовых результатов за 4к19, дивиденды за весь 2019 г. составят 84,78 руб. на одну акцию (включая 64,47 руб., выплаченных за 9м19). Таким образом, по итогам квартала компания может дополнительно выплатить 20,31 руб. на одну акцию, что соответствует годовой дивидендной доходности 15,1% по обыкновенным акциям и 16,6% по привилегированным акциям. Дивидендная доходность за 4к19п составит 3,6% и 4,0% соответственно.