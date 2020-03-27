Индекс S&P 500 вырос вчера больше чем на 6 процентов, проигнорировав депрессивные данные министерства труда о том, что больше трёх миллионов американцев обратились за пособиями по безработице и о том, что Америка обошла Китай по числу заражённых коронавирусом и становится новым очагом эпидемии.

Возможно, пока рынок считает, что новостной негатив даёт властям право объявить о ещё более масштабных стимулах. Также есть точка зрения, что государство временно профинансирует безработных, смягчив социальные последствия для экономики. Ряд вирусологов говорят о скором пике прохождения пандемии, хотя оптимистичные заявления делались и ранее, но пока не сбываются.

Неопределенность и волатильность на финансовых рынках велики как никогда. С одной стороны, страх перед пандемией и вызванной ей экономическими катаклизмами, с другой стороны, бездонные финансовые вливания правительств и центробанков.

Угрозой для акций РФ остаётся возможность сохранения низких цен на нефть в течение достаточно продолжительного времени из —за ценовой войны нефтеэкпортеров, что ограничивает возможность масштабных бюджетных антикризисных мер наподобие западных стран в условиях вероятной рецессии в России.

Также лимитированы возможности монетарных стимулов в России со стороны центробанка на фоне ускорения инфляции после девальвации рубля. Поэтому кризис может больнее ударить по России, чем по Западу, хотя экспортеры при слабом рубле остаются чуть более в привилегированном положении. Удар принимает на себя прежде всего банковский сектор.