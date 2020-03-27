Как человек, имеющий отношение к финансовым СМИ, я хорошо понимаю суть термина «гнать волну». Так вот, когда в конце января и в начале февраля уже «полыхала» от коронавируса китайская провинция Хубэй, а в Ухани начали вводить карантин, в это время американские индексы показывали новые исторические максимумы. Только 20 февраля начался разворот и рынок месяц летел камнем вниз, ровно до 20 марта. Именно с 20 февраля в соцсетях пошел поток картинок из Ухани с умирающими на улицах людьми, с бьющимися в конвульсиях стариками, с призывами о помощи. Тональность всех финансовых каналов в США сменилась на тревожную, с постоянными «включками» с мест, где взволнованные корреспонденты в масках на повышенных тонах рассказывали о происходящем в Китае. Цель была достигнута, в умах инвесторов появился страх. А вот, когда началось в Европе, в Италии, разогнать панику не составляло труда. Почему падали до 20 марта? Дело в том, что в этот день в США закрывались тройные опционы. Цена вопроса была очень большой. Например, пут опцион на март по Тесле, с 500 страйком в начале февраля можно было купить по 3-5 долларов. А вот 19 марта он уже стоил почти 150 долларов. И так по многим другим компаниям. 20 марта в пятницу опционы исполнились, в понедельник произошла поставка, а со вторника американский рынок улетел. Такого роста никто не помнит, его не было с 1931 года. Не удивлюсь, что уже на следующей неделе мы узнаем об улучшении вирусной динамики в Европе, в США, появится вакцина, а к июню рынки снова окажутся на максимальных значениях. Похоже на теорию заговора? Может быть, я давно живу на финансовом рынке и в совпадения не верю. Кстати, аналогичная история была и в сентябре 2001 года, тогда рынок развернулся только после закрытия тройных опционов.