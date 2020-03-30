Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, утаскивая за собой на дно и мировую экономику. Даже попытки Саудовской Аравии и нефтяников Техаса не способны привести не только к росту стоимости энергоносителей, но и сколь-нибудь заметно приостановить снижение. Пятничная статистика только усугубила положение — в соответствии с данными Baker Hughes, число активных буровых установок упало с 664 до 624, а общее количество — с 772 до 728.

На этом фоне цены на нефть снова пошли вниз, и WTI потеряла еще порядка трех процентов, опускаясь в моменте ниже 20 долларов. Это самая низкая стоимость данного сорта нефти за последние 18 лет. Сейчас последовала незначительная коррекция, которая не должна вводить в заблуждение — это еще не сигнал к развороту. К 7:00 нефть Brent торгуется по $23,44, а легкая техасская WTI — по $20,49.

И азиатские, и европейские, и американские торговые площадки выглядели в пятницу откровенно слабо. Британский индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 5510 п., потеряв 5,25%; германский DAX снизился на 3,68%, до 9633 п.; французский САС40 упал до 4351 п., потеряв 4,23%.

В США было немного лучше. Индекс DJIA снизился на 4,06%, до 21637 п.; S&P500 зафиксировался на уровне 2541 п. (−3,37%), а NASD COMP снизился на 3,78%, остановившись на 7503 п.

Российские фондовые площадки открылись в пятницу снижением, которое планомерно продолжали большую часть дня. Лишь нащупав некоторую поддержку в районе 2380—2382 по индексу Мосбиржи, индексы перестали падать и консолидировались в боковом движении. Вялая коррекция под самое закрытие в расчет приниматься не может — сессия закончилась провально. РТС показал на закрытии 955,34 п. (−6,07%), а индекс Мосбиржи упал на 3,57%, оказавшись на отметке 2401,11 п. Вырасти сумели только «Полиметалл» (+2,35%), ТМС (+1,42%) ОВК (+0,80%) и «Русснефть» (+0,63%). Сильней всего упали «Мечел» (−7,46% в обычке и −5,08% в префах), «Алроса» (−5,89%), «Лукойл» (−5,75%), «М.Видео» (−5,51%) и «Аэрофлот» (−5,41%).

Золотовалютные резервы Банка России за последнюю отчетную неделю упали на 5,1%, что составляет около $30 млрд. Такими темпами наши резервы не таяли с 2008 года. Нет уверенности, что регулятор и дальше сможет тратить резервы столь же рьяно. Велик соблазн отпустить рубль в управляемую инфляцию, если ситуация продолжит ухудшаться. Пока наша валюта выглядит относительно неплохо: в текущей ситуации российский рубль явно не имеет поводов для укрепления, хотя и терял последнее время все же заметно медленней, чем котировки углеводородов, корреляция с которыми в кризисные периоды заметно возрастает. Впрочем, риски того, что сегодня он пустится вдогонку, если цены на энергоносители не развернутся на какое-то время вверх, весьма велики. К 7:12 цена доллара на рынке Форекс составляет 79,327 руб., а евро — 87,857 руб.

Весомой макроэкономической статистики сегодня будет немного. Банк Англии расскажет о кредитовании в стране и динамике денежного агрегата М4. Евросоюз отчитается по деловому климату, индексу настроения потребителей и ожидаемой инфляции. Германия опубликует данные по инфляционным показателям. В США выйдут индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа. У нас «Новатэк» закроет реестр для участия в годовом собрании акционеров.

Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы показывают с утра символический рост, на я бы не спешил строить особо радужные надежды — в течение дня очень многое может измениться.



