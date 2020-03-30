В пятницу высоколиквидные бумаги вновь торговались преимущественное в минусе. Заметным фактором влияния на ход торгов стала динамика цен на нефть – представители Саудовской Аравии опровергли попытки переговоров с российской стороной, что стало поводом к возобновлению снижения по фьючерсам на Brent. В итоге слабее рынка выглядел нефтегазовый сектор. Кроме того, заметно подешевели акции корпорации Алроса (ARLS, —5.9%), объявившей об отмене ближайших аукционов по продаже алмазов спецразмеров. Акции Лукойла (LKOH) подешевели на 5.7%, Татнефти (TATN) и Аэрофлота (AFLT) – на 5.4%, Новатэка (NVTK) – на 5.3%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подешевели на 8.8%, Мечела (MTLR) – на 7.5%, Белона (BLNG) – на 7.3%, Томской распределительной компании (TORS) – на 6.8%.

Фондовые индексы США понизились на 3.4% — 4.1%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, на азиатских фондовых площадках также преобладают продажи.

По нашим оценкам, возможность углубления коррекции вниз остается в силе. Ужесточение ограничений на перемещение граждан в Москве (см. п.9 Указа №34-УМ) и Подмосковье, продление режима ограничений в США (Д. Трамп заявил, что меры «социального дистанцирования» останутся в силе как минимум до 30 апреля), снижение суверенного рейтинга Великобритании международным рейтинговым агентством Fitch (с уровня “AA” до “AA-”) – новостной фон к открытию торгов выглядит скорее пессимистичным. Кроме того, обстановка на рынке энергоносителей остается неблагоприятной для российских акций, фьючерсы на нефть Brent торгуются на 5% ниже уровня закрытия, зафиксированного в пятницу (по оценке Bloomberg, ни экономический крах 1929 года, ни нефтяные шоки 1970х не сопоставимы с текущим падением спроса на сырую нефть). На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар рубль под влиянием неблагоприятной динамики цен на нефть.