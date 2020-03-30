По итогам прошлой неделе индекс МосБиржи показал рост. Я рассматриваю этот рост как коррекцию к снижению с 21.02.2020, а не как перелом нисходящего тренда. Ситуация на мировых биржах негативная — просвета в борьбе с новым вирусом не видно. Поэтому, с начала года мировой индекс MSCI упал примерно на 23%, а индекс развивающихся рынков MSCI упал с начала года на 34%. Я не согласен с экспертами, которые считают что глобальная рецессия уже «в цене акций». Пока, даже примерно нельзя оценить экономический ущерб от коронавируса. Различные меры монетарной и налоговой поддержки бизнеса необходимы, но они маскируют экономический ущерб.

Временная стабилизация рынка возможна, но для этого нужно чтобы появился «свет в конце туннеля» в борьбе с коронавирусом. Позитивом может стать, по мнению аналитиков Goldman Sachs, признаки замедления экономического спада или признаки того что второй виток эпидемии будет щадящим (вирус мутирует и ослабнет). По данным университета Джона Хопкинса, число случаев заболевания в США новым вирусом превысило 137 000, а число смертей превысило 2400. Трамп считает, что если число жертв в США составит от 100 000 до 200 000, действия властей можно назвать эффективными. Сразу хочу извиниться – по другим источникам он сказал, что гибель до 100 000 жителей США это «хороший сценарий». Исходя из этих ужасных цифр и из того что пик смертности в США ожидается примерно через 2 недели, тема коронавируса в ближайшее время не исчезнет из биржевой аналитики. Пока света в конце туннеля не видно, инвесторы будут покупать исключительно «защитные» акции, например акции золотодобывающих компаний или акции Сургутнефтегаз прив.

Нефтяные цены упали до многолетних минимумов. Никаких новых соглашений между производителями нефти не предвидится. В пятницу представители Саудовской Аравии заявили, что не имеют никаких контактов с Москвой по поводу сокращения производства или расширения альянса производителей ОПЕК +. По данным МЭА, мировой спрос на нефть находится в свободном падении, и потребление нефти может уменьшиться на целых 20 миллионов баррелей в день. Иными словами пятая часть добываемой нефти скоро может быть «лишней». Любая сделка по ограничению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не сможет сбалансировать эти дикие диспропорции.

Костяк отечественных фондовых индексов составляют не производители медицинский масок у которых срок окупаемости оборудования две недели, а нефтегазовый сектор, показатели которого в этом году существенно ухудшаться. Это большая проблема. Вышла отчетность Газпрома по РСБУ за прошлый год которая показала падение чистой прибыли на 30,3% по сравнению с 2018 годом. Прибыль составила 651,124 миллиарда рублей. С учетом падения спроса на газ и начала подготовки к строительству трубопровода Сила Сибири —2 не думаю, что в ближайшее время мы увидим улучшение показателей этой компании. Если говорить об индексе РТС, то трейдеры работающие по трендам на дневных графиках играют на понижение. Трейдеры, которые разыгрывают более сложные стратегии против трендов ждут ложного пробития отметки 809 на индексе РТС с формированием «бычьих расхождений» на индикаторах. Сложно… Но, простых рецептов для получения прибыли на бирже сейчас нет.

Проблема рубля. Рубль по отношению к текущим ценам на нефть выглядит переоцененным. Спасти его от дальнейшего ослабления могут жесткие ограничения на движения капитала, но на это власти не пойдут по политическим причинам.