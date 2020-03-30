Ситуацию на мировых рынках продолжают определять два фактора. На широкий спектр активов давит активное распространение коронавируса за пределами Китая. Внимание инвесторов сосредоточено на динамике заболевших в США, где количество зараженных на утро понедельника превысило 142 тысячи человек. Также опасения вызывает ситуация в Европе, где, кроме Италии, вышедшей на втрое место по количеству заболевших, активное распространение вируса наблюдается в Испании, Германии и Франции, тем самым затрагивая ведущие европейские экономики. В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжают пересматривать свои оценки влияния коронавируса на мировую экономику в сторону ухудшения, что не способствует активизации покупок.

Вторым фактором выступают беспрецедентные меры поддержки со стороны Центробанков и правительств. Регуляторы вводят фактически неограниченные по объему программы по выкупу активов, что должно успокоить рынки, а правительства идут по пути принятия программ по стимулированию, призванных нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику. Это помогло рынкам в рамках прошедшей недели приостановить падение и даже отыграть часть потерь.

Однако данных мер может оказаться недостаточно для возобновления полноценного роста рынков. В текущий момент, когда не пройден пик заболеваемости, сложно полноценно оценить влияние коронавируса на мировую экономику, в связи с чем у инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры по широкому спектру активов, что не способствует формированию портфелей с прицелом на долгосрочный рост.

Что же касается мировой конъюнктуры на утро понедельника, то ее можно охарактеризовать, как умеренно негативную. В Азии основные индексы теряют в пределах 2,5%. Рынок энергоносителей возобновил негативную динамику, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 23,5 доллара за баррель. Позитивным фактором выступает динамика фьючерсов на основные американские индексы, которые после пятничного падения сегодня прибавляют в пределах 1,2%.

На таком фоне ожидаем снижения российского рынка в начале торгов. Негативная динамика рынка энергоносителей и отступление азиатских площадок окажут давление на наши акции, а восстановление фьючерсов на американские индексы лишь сдержит продажи. В результате индекс МосБиржи в начале дня сделает шаг к отметке 2350 пунктов. При этом в ходе торгов возможно усиление продаж на ухудшении внешней конъюнктуры.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Падение на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран позволят паре доллар/рубль в начале сессии подняться в район верхней границы диапазона 75 – 80 рублей. При этом в случае ухудшения настроений на внешних площадках в ходе торгов американская валюта может попытаться выйти вверх из данного коридора и закрепиться выше 80 рублей за доллар.