В пятницу рост сменился коррекцией. В итоге рынок завершил неделю на отметках среды. Лидерами роста стали акции Polymetal (+2,35%). Аутсайдерами оказались бумаги Мечела (-3,29%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 77,50-79,50.

Игроки не захотели оставлять длинные позиции на выходные. Число жертв вируса растет. Цена на нефть продолжила коррекцию. 1 апреля прекращается действие соглашение ОПЕК+, после чего страны-участницы могут увеличивать добычу. На этом фоне участники торгов в большинстве фиксировали прибыль перед выходными. Новая неделя, возможно, начнется со значительного снижения.

Минэнерго видит значительный запас прочности экономики. На лентах СМИ появилось тревожное сообщение о падении стоимости самого дешевого сорта нефти, пригодного для изготовления битума и асфальта, у одного из производителей ниже нуля из-за переполнения хранилищ. Однако подобное возможно: в 2009 году в России мазут и другие побочные продукты переработки нефти некоторые производители отдавали важным клиентам по себестоимости транспортных расходов, то есть бесплатно. Нынешняя ситуация вызвана, в том числе, приостановкой многих видов работ из-за распространения вируса. Увеличения закупок можно ожидать через три-четыре недели. Уже через полтора месяца угроза заполнения емкостей не исключается и для высококлассных сортов нефти, что способно привести к ценовому шоку. В то же время Минэнерго рассчитывает на рост цен в среднесрочной перспективе до $45-50 за баррель, поэтому полагает, что накопленных запасов хватит, чтобы сверстать бюджет без значительного секвестра. Риск в отношении капзатрат нефтегазового сектора существует.

Торговая идея: Мосбиржа (-1,13%). Спек. покупка. В условиях рисков для сырьевого и финансового сектора, а также ретейла, биржа остается единственным надежным институтом. Кроме того, она не уходит на выходные из-за коронавируса, поэтому можно рассчитывать на рост оборотов.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Волатильность остается на повышенном уровне. На предстоящей неделе есть риск новой волны коррекции. Диапазон для пары USD/RUB: 77,0-80,00, коридор для индекса Мосбиржи: 2300-2450 пунктов.