Рынок акций РФ и рубль снизятся в понедельник на негативной конъюнктуре — вслед за падением цен на нефть и снижением индекса основных азиатских фондовых площадок. Риски, связанные с распространением коронавируса, негативно влияют на фондовые рынки.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон пока не отличается оптимизмом. Разве только можно отметить выход в плюс фьючерсов на индексы США… Тем не менее, старт дня на российском рынке может быть в минусе из-за очередного падения котировок нефти до многолетнего минимума", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Азиатские рынки вновь под давлением, "однако в АТР австралийский S&P/ASX 200 прибавлял более 4%, а вот японский Nikkei 225 терял около 3%. Всему виной ослабление доллара Австралии и укрепление японской иены. Основные тревоги связаны с продолжительностью и шириной мер по сдерживанию коронавируса", добавляет он.

Возможность углубления коррекции вниз рынка акций РФ остается в силе, считает и Антон Старцев из ГК "Олма".

Ужесточение ограничений на перемещение граждан в Москве и Подмосковье, продление режима ограничений в США, снижение суверенного рейтинга Великобритании международным рейтинговым агентством Fitch до "AA-"с уровня "AA" – новостной фон к открытию торгов выглядит скорее пессимистичным, указывает аналитик.

Кроме того, обстановка на рынке энергоносителей остается неблагоприятной для российских акций, добавляет он.

На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре "доллар — рубль" под влиянием неблагоприятной динамики цен на нефть, добавляет Старцев.

"На фоне падения нефти ждем ухода пары "доллар — рубль" выше отметки 80. Падению рубля кроме нефти будет способствовать и возобновление распродаж ОФЗ – индекс гособлигаций отскочил примерно на половину от величины падения и по классической теории также должен еще хотя бы раз сходить вниз", — уточняет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов опустились на 3-4% после трех торговых сессий роста подряд.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут в пределах 1%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются.

Стоимость нефти падает более чем на 4%, до 26,8 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,7% на момент фиксинга предыдущих торгов — до 1,1089 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций по итогам пятницы упал в рамках коррекции на фоне обновления рынком нефти многолетних минимумов и ощутимого падения западных фондовых площадок, также инвесторы хеджировали риски появления негативных новостей в выходные.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 3,57%, до 2401,11 пункта, индекс РТС — на 6,07%, до 955,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 1,35 рубля, до 78,82 рубля, евро — подскочил на 2,33 рубля, до 87,74 рубля, также следует из данных Московской биржи.