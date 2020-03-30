ЦБ проведет аукцион РЕПО "тонкой настройки" для поддержки ликвидности в банковской системе
ЦБ проведет сегодня аукцион репо тонкой настройки объемом 500 млрд руб. Срок исполнения второй части сделки – 6 апреля, то есть в условиях нерабочей недели это может быть единственный аукцион, проводимый Центробанком.
Об этом аукционе было объявлено еще в пятницу, что могло немного снизить к концу дня ажиотаж на межбанковском рынке и остановить рост ставок. Сумма в 500 млрд руб. в общем достаточна, чтобы закрыть текущие потребности банковской системы в ликвидности, но может оказаться недостаточной для решения всех проблем, возникающих из-за неравномерного распределения ликвидности. Кроме того, пока на эту неделю никаких аукционов по предоставлению банкам ликвидности не объявило и Казначейство.
Тем не менее поддержка ликвидности поможет прийти с неожиданной стороны: пока неясно, проведет ли завтра Банк России недельный депозитный аукцион. Если он откажется от проведения, то в среду с депозитов на корсчета банков в ЦБ поступит чуть менее 1,7 трлн руб., что с лихвой закроет все потребности в ликвидности, и ставки на межбанковском рынке могут сильно снизиться.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200330/831166201.html