ЦБ проведет сегодня аукцион репо тонкой настройки объемом 500 млрд руб. Срок исполнения второй части сделки – 6 апреля, то есть в условиях нерабочей недели это может быть единственный аукцион, проводимый Центробанком.

Об этом аукционе было объявлено еще в пятницу, что могло немного снизить к концу дня ажиотаж на межбанковском рынке и остановить рост ставок. Сумма в 500 млрд руб. в общем достаточна, чтобы закрыть текущие потребности банковской системы в ликвидности, но может оказаться недостаточной для решения всех проблем, возникающих из-за неравномерного распределения ликвидности. Кроме того, пока на эту неделю никаких аукционов по предоставлению банкам ликвидности не объявило и Казначейство.

Тем не менее поддержка ликвидности поможет прийти с неожиданной стороны: пока неясно, проведет ли завтра Банк России недельный депозитный аукцион. Если он откажется от проведения, то в среду с депозитов на корсчета банков в ЦБ поступит чуть менее 1,7 трлн руб., что с лихвой закроет все потребности в ликвидности, и ставки на межбанковском рынке могут сильно снизиться.