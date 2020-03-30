В минувшую пятницу ЦБ объявил о расширении мер поддержки бизнесам, частным заемщикам и банкам на фоне пандемии COVID-19; эти меры дополняют пакет макропруденциальных мер поддержки, объявленных на прошлой неделе.

Среди наиболее значимых мы хотим выделить следующие:

 Рекомендации банкам удовлетворять заявки на реструктуризацию кредитов в случае снижения личных

доходов после 1 марта 2020 г., и в то же время 1) возможность не учитывать эти кредиты как реструктурированные для целей создания резервов вплоть до 30 сентября 2020 г., если только эти кредиты не просрочены более чем на 30 дней по состоянию на 1 марта; 2) реструктуризация не должна

вести к ухудшению личного кредитного рейтинга заемщика вплоть до 30 сентября 2020 г.;

 Расширение списка отраслей, пострадавших от COVID-19 (помимо предприятий малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма), до включения в него ресторанов, индустрии развлечений, образовательных услуг, аренды коммерческой недвижимости, непродовольственных ритейлеров и стоматологических услуг. При реструктуризации кредитов этим компаниям у банков есть возможность не ухудшать оценку качества обслуживания кредитов и/или оценку финансовой позиции компании для целей создания резервов вплоть до 30 сентября, если ухудшение произошло не ранее 1 марта 2020 г.

 Расширение лимита безотзывной кредитной линии ЦБ банкам с 1,5 трлн руб. до 5 трлн руб. по ставке 0,15% годовых с 1 апреля 2020 до 31 марта 2021.

По данным ЦБ, примерно 25% кредитного портфеля банков приходится на перечисленные выше индустрии. Еще у 26-38% портфелей универсальных банков (Сбербанк, ВТБ и Банк “Санкт-Петербург”) приходится на потребительские (в т ч ипотечные) кредиты. Хотя существует большая степень неопределенности по поводу глубины кризиса, вызванного эпидемией, и его влияния на обслуживание долга, решение не создавать дополнительные резервы по реструктурированным кредитам отчасти снижает риски для прибыли и капитала банков (по крайней мере, временно). В то же время, учитывая что модель кредитных рисков банков в том числе предусматривает и макроэкономические прогнозы, рост стоимости риска банков в ближайшие кварталы, на наш взгляд, произойдет, и рынки, судя по всему, пытаются отразить это в котировках.

Банки уже вводят “кредитные каникулы” для компаний и частных заемщиков в сложной ситуации, вызванной эпидемией COVID-19, и их влияние на отчеты о прибылях и убытках банков находится под вопросом (продолжат ли банки начислять процентный доход по этим кредитам во время кредитных каникул).

В то же время расширение кредитной линии ЦБ поможет банкам противостоять связанным с этим проблемам ликвидности и ограничить возможный рост стоимости краткосрочного фондирования). Финансовые результаты банков за 1К20 (которые будут объявлены в апреле-мае) и, что особенно важно, коммуникация по поводу ожиданий по макроэкономической ситуации и перспектив качества кредитного портфеля будут сильными катализаторами акций всего банковского сектора.



