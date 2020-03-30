На фоне стремительного ухудшения эпидемиологической обстановки (из-за чего с сегодняшнего дня пришлось ввести карантин в Москве, который может быть в ближайшее время распространен на другие регионы РФ) действия ЦБ РФ не заставили себя долго ждать.

До 30 сентября 2020 г. банкам разрешено проводить реструктуризацию кредитов компаниям (из перечня отраслей, пострадавших от COVID-19) без ухудшения оценки качества обслуживания их долга и без увеличения резерва по таким кредитам (если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта). Помимо МСП, пострадавшими называются следующие отрасли: туризм, транспорт, общепит, фитнес, образование, коммерческая недвижимость (девелопмент), розничная торговля непродовольственными товарами, стоматология. Аналогичные послабления вводятся в отношении граждан (потребительского кредитования).

По словам главы ЦБ РФ, «меры по возможной реструктуризации, по нашим оценкам, охватывают около 25% кредитного портфеля банков» (то есть 13 трлн руб.). Судя по масштабу послаблений, регулятор уже наблюдает признаки значительного ухудшения качества кредитных портфелей у банков, которые могут быть эквивалентны стоимости риска в диапазоне 10-25% (в зависимости от того, какая часть заемщиков из обозначенной группы испытает долгосрочные проблемы с обслуживанием долга).

Однако банки, которые будут вынуждены реструктурировать кредиты, испытают падение процентного дохода (пострадавшие заемщики относились к высокомаржинальному сегменту). По нашим оценкам, это падение может составить 0,5-1 трлн руб. (что составляет 25-50% чистой балансовой прибыли за 2019 г.) в зависимости от продолжительности действия вируса на экономику (сейчас ЦБ РФ предполагает, что к 30 сентября ситуация заметно улучшится). Также из-за падения кредитования произойдет сокращение и комиссионного дохода. По итогам года (в предположении, что во 2П бизнес нормализуется) сектор может показать близкую к нулю прибыль или даже убыток.