Американские биржевые площадки в понедельник закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 3,35%, закрывшись на отметке 2626,65 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 3,19%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 3,62%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на два базисных пункта, до −0,5%.

Инвесторы позитивно отреагировали на создание компанией Abbott Laboratories пятиминутного теста на Covid-19 и на планы правительства США помочь с финансированием вакцины против нового вируса, о разработке которой сообщила компания Johnson & Johnson. Кроме того, в предыдущие торговые сессии росту американского рынка акций способствовали фонды управления целевым капиталом, пенсионные и благотворительные фонды, которые к концу квартала как правило проводят ребалансировку своих портфелей. Размер совокупного капитала данных фондов составляет около $15 триллионов. Однако игрокам не стоит обольщаться стремительным ростом заокеанских бенчмарков, так как вызванные борьбой с Covid-19 проблемы никуда не ушили, а пакет стимулирующих мер объемом $2,2 трлн, одобренный Конгрессом, может оказаться недостаточным с учетом размера американской экономики.

Нефтяные котировки Brent и WTI в понедельник продолжили снижение, опустившись к минимальным отметкам за последние 18 лет. Мировая торговля и авиасообщение по-прежнему находятся в удручающем состоянии, что негативно отражается на спросе на черное золото. Кроме того, игроки ждут 1 апреля — это дата, когда снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах ОПЕК+. В текущей ситуации приостановить снижение нефтяных цен может Саудовская Аравия, на которую активное давление оказывает Вашингтон, и начало диалога между министрами энергетики США и России, которые намерены обсудить способы, с помощью которых глобальные игроки могут решить проблему высокой волатильности на мировом рынке энергоносителей.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,34%, закрывшись на отметке 2433,35 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2355 и 2310 пунктов, основное сопротивление находится на уровне 2520 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 88600 и 85000 пунктов. Уровни сопротивления — 95500 и 100300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 79,32, потеряв 0,63% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 79 и 78,50. Уровни сопротивления — 80,05 и 81.