По итогам торгов 30 марта индекс МосБиржи вырос на 1,34% — до 2433,35 п., а РТС поднялся на 0,33% — до 958,54 п.

Утро на российском рынке было негативным, поскольку участники торгов реагировали на динамику азиатских индексов и дальнейшее падение котировок нефти. Однако к вечеру фокус внимания сместился на рынок США, который отбросил сомнения и решил пойти в рост. Многие признают, что текущее состояние нефтяной отрасли является временным и больших оснований для распродажи акций нет. Как минимум, в РФ отсутствует проблема дефицита ликвидности, которая чуть не привела к катастрофе на Wall Street. Более того, провал индексов в марте уже отразил достаточно серьёзные опасения на ближайший квартал, но также создал возможности для тех, кто опоздал к началу ралли прошлого года. Бизнес отечественных корпораций никуда не денется, а вот COVID-19 обязательно будет побеждён. Уже сегодня создаются достаточно эффективные протоколы лечения. В РФ выводят на испытания три препарата. J&J заявляет о кандидате на вакцину против вируса, как, впрочем, и ряд структур в Китае и РФ. Поэтому текущие уровни котировок многих акций могут оказаться слишком низкими в перспективе 6-12 месяцев. Тот факт, что рынок снижался вместе с курсом рубля, также предоставляет возможность восстановить капитал за счёт вложений в ценные бумаги, где непременно произойдёт валютная переоценка. Лидером дня традиционно выступили бумаги Polymetal (+8,34%), к которым присоединились «Ростелеком» (+5,25%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+4,5%), ТГК-1 (+3,79%), «РусАгро» (+3,34%) и «Интер РАО» (+3,29%). Слабее всех были «Аэрофлот» (-1,95%), Банк «Санкт-Петербург» (-1,82%), «Татнефть» (-1,55%) и «ПИК» (-1,23%). Сектор транспорта был единственным, который безоговорочно снизился, что не удивляет на фоне резкого падения пассажирских перевозок. ВТБ (+1,77%) сообщает о росте прибыли по МСФО за январь-февраль на 10,5% до 38,8 млрд рублей. Объём торгов на основной секции Московской биржи составил 83,128 млрд рублей.

Рубль начинал день с ослабления, достигая в моменте 80,85 за доллар и 89,105 за евро. Однако уже в середине дня стали заметны усилия ЦБ РФ по сдерживанию чрезмерного ослабления. 27 марта регулятор продал валюту на 13,3 млрд рублей. Скорее всего, объём операций 30 марта был расширен из-за более глубокого падения котировок нефти. Собственно говоря, сорт Brent падал ниже $22 за баррель. Однако поставки через 3-6-12 месяцев котируются гораздо дороже текущих уровней. Соответственно, структура глубокого контанго говорит о том, что рынок рассматривает ситуацию в качестве временной, а не долгосрочной. Поэтому давление на рубль немного ослабло, тем более что и в долларовой системе уже нет того ужасающего дефицита ликвидности, который вынудил ФРС пойти на объявление количественного смягчения без ограничений по времени и объёму.

Американский рынок вновь пытается расти. Надежды дарят как новости корпораций, так и решения Белого дома. Д. Трамп продлил меры социального дистанцирования до 30 апреля, дав понять, что администрация воспринимает текущий кризис достаточно серьёзно. Акции Johnson & Johnson подскочили на 7,99% на фоне заявлений о разработке кандидата для вакцины против COVID-19. Abbott Laboratories (+6,41%) заявила о разработке скоростного теста для COVID-19, который выдаёт результат уже через 5 минут. В целом сектор здравоохранения лидировал на американском рынке. Даже бумаги нефтяников игнорировали провал котировок нефти до минимальных значений с 2002 года. Из важной статистики стоит отметить рост незавершённых сделок по продаже недвижимости за февраль на 2,4%, что вполне уместно на фоне снижения ставки ФРС. По итогам торгов DJIA повысился на 3,19% до 22327,48 п., а S&P 500 вырос на 3,35% до 2626,65 п.

Азиатские торги проходили с переменным успехом. Китай сообщает, что индекс производственной активности в марте взлетел до 52,0 п. с 35,7 п. в феврале, а в сфере услуг до 52,3 п. с 29,6 п. Соответственно, сводный PMI составил 53,0 п. по сравнению с 28,9 п. месяцем ранее. Иными словами, статистика из КНР позволяет понять, как может восстанавливаться деловая активность, если принимаются жёсткие меры против коронавируса. Безработица в Японии осталась в феврале на уровне 2,4%. Тем не менее японский рынок акций преимущественно снижался, как и рынок в Австралии. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 19002,03 п. (-0,43%), Hang Seng – 23386,17 п. (+0,91%), Shanghai Composite – 2758,89 п. (+0,43%).

Нефть пыталась дорожать. Во-первых, китайская статистика позволяет рассчитывать на то, что спрос может быстро восстановиться, если COVID-19 будет эффективно подавляться. Во-вторых, накануне состоялся телефонный разговор Д. Трампа и В. Путина, в результате которого стороны договорились продолжить контакты на уровне министров энергетики. Главным вопросом беседы была стабилизация рынка нефти. В Саудовской Аравии заявляют об увеличении экспорта до 10,6 млн бар. в сутки с мая текущего года на фоне падения внутреннего потребления. К 9:00 мск Brent – $26,99 (+2,16%), WTI – $21,27 (+5,87%), золото – $1637,3 (-0,36%), медь – $4831,45 (+1,67%), никель – $11285 (-0,31%).

Индекс доллара повышался на 0,15% до 99,33 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 0,69% по сравнению с 0,72% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,101 (-0,29%), GBP/USD – $1,234 (-0,36%), USD/JPY – 108,24 (+0,37%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Китайская статистика позволяет рассчитывать на V-образное восстановление глобальной экономики после преодоления коронавирусного кризиса. Соответственно, у рынков появляется надежда, хотя впереди ещё очень много неприятной статистики за март.