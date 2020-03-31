Рубль в начале торгов будет находиться под давлением
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, поддержку ему могла бы оказать ситуация на рынке энергоносителей, где наметилось восстановление, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 1% и торгуется выше 23 долларов за баррель. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня в большинстве своем ослабевают к доллару.
В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем отступления рубля в начале сессии, что позволит паре доллар/рубль на открытии подняться в район 79,5 рубля. При этом, в случае дальнейшего снижения спроса на риск, в ходе торгов американская валюта может попытаться в очередной раз протестировать верхнюю границу коридора 75 – 80, которая выступает ближайшим сопротивлением.
Напомним, что в понедельник на открытии доллар поднимался выше 80 рублей, однако не смог удержать позиции над этой отметкой. В дальнейшем, несмотря на падение цен на нефть и ослабление валют EM, рублю удалось отыграть большую часть потерь. В результате по итогам дня доллар прибавил 0,6%, закончив торги в районе 79,3 рубля, евро снизился на 0,1%, до 87,6 рубля.
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