Утром российские индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник смогли отступить от минимумов дня и завершили день выше сопротивлений 2420 и 950 пунктов, что увеличивает вероятность возвращения индикаторов в район психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2550 пунктов.
Рубль в понедельник также отступил от внутридневных минимумов и в итоге ослаб примерно на 0,6% к доллару и немного укрепился к евро. Пара доллар/рубль остается выше отметки 78,50 руб, к которой будет стремиться при технических коррекциях. Пара евро/рубль завершила день ниже 88 руб, что указывает на возможность развития нисходящей коррекции ближе к 86-87 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений, в связи с чем можно ожидать их выхода в умеренный плюс. Статистика по Китаю за март порадовала, но в Европе и США в том же месяце, напротив, ожидается крайне слабой. Последнее предупреждает о рисках возвращения к снижению по ходу недели. Оптимизм выглядит шатким и на нефтяном рынке, на котором позитивных фундаментальных сигналов пока не поступает.
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