"Газпром" проиграл арбитраж PGNIG: выплата может составить 7% от прогнозируемой прибыли за год
Вчера, 30 марта, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG объявила, что получила благоприятное финальное решение Арбитражного суда в Стокгольме по своему контракту с Газпромом. Контракт был заключен в 1996 году и предусматривал поставки до 10.2 млрд куб м газа в год до 2022 года, но в 2014 году у сторон возникли разногласия по поводу цены. Решение суда предусматривает ретроспективные (с 1 ноября 2014) поправки к расчету формулы контрактной цены для поставок по газопроводу Ямал-Европа. Предварительно PGNiG оценивает сумму переплаты в $1.5 млрд.
Наше мнение. Разногласия Газпрома с польской госкомпанией начались еще в 2014 году. Хотя Польша является седьмым по величине покупателем для Газпрома (в 2018 году импорт от Газпрома составил 9.9 млрд куб м). PGNiG уже заявила, что намерена диверсифицировать поставки газа и не планирует продлевать контракт с Газпромом после 2022 года, если ценовые условия не изменятся. Несмотря на то, что суд не встал на сторону Газпрома, что негативно с точки зрения восприятия, компания считает, что пока рано оценивать потенциальные будущие выплаты. С учетом оценок PGNiG, выплата в $1.5 млрд может составить около 7% от прогнозируемой чистой прибыли Газпрома за 2019 год.
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