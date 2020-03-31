ОФЗ: еще один день роста, торговая активность снизилась
Объем сделок с ОФЗ на МосБирже, в пятницу составивший 53 млрд руб., вчера упал до 15 млрд руб. (0,3x от среднедневного оборота за последний месяц). На фоне ухудшения глобального аппетита к риску рынок открылся в минусе (+10–15 бп в доходности), но уже к середине сессии, когда рубль пошел вверх относительно внутридневных минимумов, кривая ОФЗ вернулась к уровням закрытия пятницы. В ходе вечерних торгов средне- и долгосрочные ОФЗ продолжили укрепляться и в результате по итогам дня снижение доходностей в них достигло 4–10 бп. Лучший результат среди ОФЗ-ПД показал ОФЗ-26230 (YTM 7,11%), снизившийся в доходности на 10 бп. Ближний конец кривой, напротив, поднялся на 2–7 бп, так что спред на отрезке 2–10 лет сузился на 8 бп. В числе отстающих оказались ОФЗ-26211 (YTM 6,68%, +7 бп в доходности) и ОФЗ-26215 (YTM 6,7%, +3 бп). Реальная доходность линкера ОФЗ-52001 (YTM 3,11%) снизилась на 6 бп. Среди флоутеров отметим ОФЗ-29006, потерявший 0,3 пп в цене. На долговых рынках других развивающихся стран единого направления не было. Локальные 10-летние облигации Мексики и Венгрии выросли в доходности на 15–20 бп, Индонезии – на 2 бп. Аналогичные бумаги ЮАР и Польши снизились в доходности на 5–8 бп.
С учетом вчерашней сессии рынок ОФЗ непрерывно растет уже восемь сессий подряд. Вкупе с появившимися признаками стабилизации в глобальных рисковых активах это может заставить Минфин задуматься о возвращении на первичный рынок в одну из ближайших недель. Однако завтра аукциона, скорее всего, все же не будет, поскольку эта неделя в России объявлена нерабочей. Если так и произойдет, это будет уже пятая подряд неделя без аукционов Минфина по размещению ОФЗ.
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