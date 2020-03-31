Индекс-провайдер MSCI объявил итоги промежуточной ребалансировки индекса Russia 10/40. Все изменения вступают в силу немедленно.

Поводом для ребалансировки послужила опережающая динамика POLY RX и PLZL RX, вес которых в индексе превысил установленный порог в 5%. В связи с этим вес POLY был понижен на —78 бп, до 4,51%, а вес PLZL – на —66 бп, также до 4,51%. В то же время отметим повышение веса LKOH (+19 бп, до 8,87%), GMKN (+19 бп, до 8,99%) и GAZP (+18 бп, до 8,41%).

У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40, и поэтому не ожидаем, что ребалансировка приведет к каким-либо оттокам или притокам. Данный индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно-управляемыми европейскими фондам. Соответственно, вес в портфелях акций, чей вес в индексе был повышен, может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот.



