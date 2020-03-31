Российский рынок акций завершает март в приподнятых настроениях, которые обусловили признаки оживления в китайской экономике и локальный отскок в котировках нефти.

Тем не менее, за март индекс Мосбиржи потерял почти 10% и в ближайшие недели, на наш взгляд, шансов на продолжение умеренных продаж в целом больше, чем на наверстывание потерянного. Главенствующим фактором настроений остается оценка инвесторами масштаба последствий пандемии и ее деструктивного влияния на мировую экономику. В апреле, по нашим оценкам, российский рынок акций продолжит борьбу за устойчивость в условиях коронавирусного шторма и испытания дешевой нефтью.

С точки зрения базового фактора давления на риск-аппетиты — пандемии, предстоящий месяц, вероятно, может стать одним из критических, и возможно, переломных. Распространие COVID-19 может распространиться до пиковых значений в США и европейских странах, при этом достигнут своего максимума и ограничительные меры, в том числе и в России.

Вместе с тем, с ростом проблем из-за простоя в реальных экономиках будет ожидаться и больше поддерживающих мер со стороны правительств и финансовых регуляторов. Как мы видели, недавний залп беспрецедентных стимулов со стороны ФРС, ЕЦБ и других центробанков смог остановить панические, лавинообразные продажи.

Кроме того, настроения время от времени могут улучшать новости из Китая, экономика которого, судя по мартовским PMI в производстве и секторе услуг, уже приходит в себя после эпидемии. В то же время, статистика по тем странам, в том числе США и ведущим экономикам еврозоны, вероятно, в ближайшие недели продолжит красноречиво указывать на глубину экономического спада и тем самым запускать локальные волны risk off.

От нефтяного рынка при этом пока не стоит ждать ценовой определенности. По нашему мнению, при текущей конъюнктуре мировой добычи цены на нефть после 1 апреля могут достигать уровней, близких к $20. Однако к концу месяца после ценовых спадов стоимость "черного золота", по нашим оценкам, может тяготеть к уровням $24-27.

В таких условиях волатильность рынков останется повышенной, вероятны как периодические атаки "медведей", так и позитивные мини-тренды.