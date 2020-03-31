Слабые признаки успокоения финансовых рынков, которые были замечены в конце прошлой недели, нашли свое продолжение и в начале нынешней. Вчерашние торги прошли на удивление ровно и спокойно. И при этом мы увидели достаточно уверенную повышательную динамику котировок, приведшую в конце концов к существенному росту всех индексов. Причем, следует отдельно отметить, что вчерашний рост индексов фактически полностью отыграл то падение, которое мы наблюдали по итогам пятничных торгов.

Произошли достаточно заметные изменения в предпочтениях инвесторов и на отраслевом уровне. Если все последние дни лидерами роста были акции промышленных компаний и коммунального сектора, а вот привычные лидеры — акции технологических компаний и биотеха оставались немного в тени, то вчера на первый план вышел спрос именно на акции биотеха и крупнейших драгмейкеров. Хотя в целом это вполне естественно. Акции медицинских компаний должны в нынешних условиях пользоваться повышенным спросом. Только в среднем последние выросли на 4,4%. Основным «забойщиком» в этом секторе стали акции компании Johnson&Johnson (JNJ, +8,00%), стремительно улетевшие ввысь на фоне появившейся информации, что компания с сентября начнет клинические испытания своего препарата для лечения коронавируса уже на людях. Здесь надо отметить, что такие новости в ближайшее время будут постоянно будоражить умы инвесторов и надо быть готовыми к тому, что то одна, то другая компания будет сообщать нечто подобное и инвесторы, взбудораженные этими новостями, будут вырывать эти акции друг у друга из рук.

Помимо акций медицинских и биотехнологических компаний очень мощно смотрелись и акции большинства технологических компаний, выросших в среднем на 3,7%. И здесь, также как и в секторе Health Care, был свой безусловный лидер. Это — Microsoft (MSFT, +7,03%). Компания сообщила вчера своим пользователям очень много нового и интересного. Но главной новостью, которая собственно и подвигла инвесторов броситься скупать ее акции, стала новость о том, что скоро в продажу поступит новый софт, предназначенный для личного и семейного потребления под названием Microsoft 365 Personal. Распространяться новый продукт компании будет по подписке во всех странах мира по цене 6,99 доллара в месяц, начиная с 21 апреля 2020 года. Как видим, в условиях всеобщего хаоса крупнейший бизнес продолжает работать и успешно (будем надеяться, что действительно успешно!) реагировать на все текущие вызовы.

А вот в стане главных лузеров пока без перемен. Основные продажи наблюдались в акциях компаний, которые больше всего страдают от коронавирусной пандемии. К этой категории безусловно относятся авиаперевозчики, курорты, круизы и отельеры, а также нефтяники, которым очередное падение нефтяных котировок не дает перевести дух ни на секунду. Но даже здесь есть некоторый проблеск надежды. Если мелкие независимые нефтедобывающие компании продолжают страдать и мучиться от падения нефтяных цен, то вот главным нефтяным мейджорам — Exxon Mobil (XOM, +1,49%) и особенно Chevron (CVX, +4,61%) удалось-таки стабилизировать ситуацию и убедить инвесторов, что их акции являются вполне привлекательным объектом для инвестирования на текущих ценовых уровнях.

Ожидания рынка 31 марта

Безусловно, пока все продолжается и смертельная битва с коронавирусом забирает все новые и новые жертвы. И все же появился пусть и маленький, пусть и совершенно хрупкий, но все же лучик хоть какой-то надежды в этой полной безнадеге, которую мы наблюдали все последние дни.

С одной стороны, и это, пожалуй, сейчас главное, уже четвертый день подряд улучшается динамика по количеству заболевших и умерших в Италии. Да, цифры пока очень хрупкие и не стабильные, и все еще может развернуться в худшую сторону, а вдруг это все же пик? Очень хочется в это верить! Вторым позитивным моментом сегодняшнего дня стала вышедшая утром статистика по Китаю, где промышленный индекс менеджеров по продажам по итогам марта вдруг совершенно неожиданно взлетел выше отметки в 50 пунктов и добрался даже до уровня в 52 пункта. Такое высокое значение этого индекса свидетельствует о вере китайского бизнеса в ближайшее светлое будущее. Ура!

И эти две новости действительно реально взбодрили сегодня с утра инвесторов по всему миру. На всех рынках царит умеренный и очень осторожный оптимизм. Даже, пожалуй, слово ЦАРИТ здесь не вполне уместно. Скорее — витает. В воздухе запахло надеждой. Пока еще очень призрачной и еле заметной, но все же надеждой.

Поэтому ожидать сегодня каких-либо откровений от торгов точно не стоит. На ход сегодняшних торгов будет давить еще и вчерашний достаточно сильный рост. Два дня подряд такого роста в нынешних условиях — это уж слишком. Все, что мог, рынок отыграл уже на предыдущей неделе и сейчас главная задача — это все же закрепиться на текущих уровнях и вселить уверенность в участников рынка, что хуже не будет. А ведь на самом деле может быть и хуже! Но давайте пока не будем о грустном. И так слишком много неприятностей нам уже принес этот високосный год.

Отсюда и идет главная инвестиционная идея сегодняшних дней — осторожность и еще раз осторожность. Никуда не спешим. Поскольку главное сейчас — выжить. Как в прямом, так и в инвестиционном смысле этого слова. Расслабляемся и самоизолируемся. А на ночь глядя особо нетерпеливым советуем почитать финансовую отчетность, допустим, Амазона. Ну очень успокаивает! Хорошего всем здоровья! А деньги — дело наживное!