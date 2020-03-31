Сегодня вышли мартовские данные из Китая, индексы PMI в обрабатывающей промышленности и сервисе. Результат оказался намного лучше ожиданий, индексы выросли до 52 и 52.3 пунктов, что оказалось даже выше уровней перед эпидемией коронавируса. Многие эксперты скептически отнеслись к этим данным, мол эффект базы, мол китайцы могут нарисовать все, что угодно. Однако косвенные данные говорят о том, что экономическая жизнь в Китае быстро налаживается. Концерн Фольксваген сообщил сегодня о практически полном восстановлении производства. Аналогичные заявления сделали и другие глобальные корпорации. Это подтверждает вариант V образного восстановления мировой экономики после эпидемии. С учетом переизбытка ликвидности (например, ставки на межбанке в США отрицательные) можно ожидать резкого роста всех активов и индексов. В последнее время приходится часто слышать выражение «мир не будет прежним». Скажу так: все будет, как и прежде, жадность и ликвидность будут двигать рынки вверх, несмотря ни на какие эпидемии.