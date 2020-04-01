По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением, завершив самый худший первый квартал со времен кризиса 2008 года. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,6% закрывшись на отметке 2584,59 пункта; промышленный индекс Dow Jones упал на 1,84%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,96%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на пять базисных пунктов, до 0,68%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта, до −0,47%.

Масштабные пакеты стимулирующих мер на прошедшей неделе стали драйверами роста американского рынка акций. Однако бенчмаркам так и не удалось преодолеть границу, которая отделяет «медвежий» рынок от «бычьего». Инвесторы опасаются, что предпринимаемые по борьбе с эпидемией нового коронавируса меры нанесли серьезный удар по экономике, а корпоративные дефолты и массовые увольнения приведут к глубокой рецессии.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,89% и закрылись на отметке $25,92. Для рынка нефти первый квартал 2020 года стал самым худшим за несколько десятилетий. Игроки ждут дальнейших действий Саудовской Аравии, которая с первого апреля может нарастить добычу и снизить цену на нефть в связи с аннулированием обязательств по ограничению добычи после развала сделки ОПЕК+.

Во вторник индекс Мосбиржи так и не смог преодолеть ключевой уровень сопротивления — 2500 пунктов, создав тем самым предпосылки для возобновления снижения. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2460 и 2400 пунктов, основное сопротивление находится на уровне 2520 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 95000 и 88600 пунктов. Основное сопротивление — 100300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 78,37, прибавив 1,20% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 77,55 и 77. Уровни сопротивления — 79 и 80,05.