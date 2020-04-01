В начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС
Во вторник высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Признаки стабилизации распространения эпидемии COVID-19 в Европе дали повод для проявления осторожного оптимизма (хотя темпы роста числа активных случаев в мире остаются высокими). Лучше рынка выглядели бумаги корпорации Алроса (ALRS, +10.0%), зам. председателя набсовета которой заявил. что компания не рассматривает «дивидендные каникулы» в качестве антикризисной меры. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подорожали на 6.9%, ММК (MAGN) – на 6.5%, Газпром нефти (SIBN) – на 6.2%, АФК Система (AFKS) и Новатэка (NVTK) – на 6.0%, Татнефти (TATN) – на 5.9%, Лукойла (LKOH) – на 5.7%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Центра и Приволжья (MRKP) подорожали на 9.5%, ТГК-14 (TGKN) – на 6.9%, Самараэнерго (SAGO) – на 5.6%, Ашинского метзавода (AMEZ) – на 5.5%.
Фондовые индексы США понизились на 1.0% — 1.8%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.
Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС. В то время как в Европе отмечают признаки стабилизации эпидемиологической ситуации, в США пока не удается замедлить распространение коронавируса, что удерживает рынки в состоянии неопределенности. С позиций технического анализа, в настоящее время формируется консолидационная фигура по индексу РТС, и вчерашнее закрытие по индексу близко к верхней границе этой фигуры. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль под давлением неблагоприятной динамики цен на нефть и общей неопределенности на рынках.
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