Российский рынок акций вчера вновь неплохо подрос: прибавка по Индексу Мосбиржи составила чуть более 3%. Вообще, вчера лишь три бумаги закрылись с потерей капитализации.

Удивительно, но несмотря на слабую нефть, сильно взлетели акции нефтегазового сектора: «Роснефть» +4,4%, «Сургутнефтегаз» +6,9%, «Татнефть» +6,9%, «Газпром нефть» +6,2%, «Новатэк» +6%.

По-прежнему на «нефтянку» мы смотрим с пессимизмом и рекомендуем покупать ее лишь спекулятивно. Нынешние цены на нефть вызовут резкое снижение прибылей компаний данного сектора уже в самой обозримой перспективе.

Однако после нашего закрытия американский рынок пошел вниз. С утра более чем на 2% падают и фьючерсы на индексы США. Поэтому открытие ждет нас негативное, с падением котировок на 2-3%.

Причем снижение может пройти таким же широким фронтом, как и рост вчера. Лучше рынка могут выглядеть акции МТС и АФК «Система», которые поддержат стабильность бизнеса даже в нынешних условиях и программа обратного выкупа бумаг МТС.

Таким образом, сопротивление 2530 по Индексу Мосбиржи вновь осталось непройденным и о восстановлении рынка говорить рано. Поэтому пока для рублевого индикатора отечественного рынка акций остается актуальным широкий боковик с границами 2280-2530.

Не смогла вчера продолжить восходящее движение и нефть, по майскому фьючерсу откатившись от района 28 долларов за баррель. По-прежнему для нефти видится актуальным коридор 24,5-28 долларов за баррель.

Сегодня ждем публикации данных по запасам нефти в США, но эта информация окажет лишь краткосрочное действие на котировки. Более сильное влияние будут оказывать новости о переговорах между нефтяными министрами США и России – рынок все-таки надеется, что Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров при посредничестве США, а, возможно, и в трехстороннем формате.

Рубль в паре с долларом сумел вчера укрепиться, но сегодня вновь начнет слабеть на негативном внешнем фоне. Актуальным для пары доллар-рубль остается диапазон 77-80.

Пока сильную поддержку рублю кроме интервенций Банка России оказывает продолжающийся отскок на рынке ОФЗ, который отыграл более половины потерь. По-прежнему доходность рублевых обязательств Минфина одна из самых высоких в мире, но из-за рисков роста инфляции и сильного падения экономики мы рекомендуем среднесрочным инвесторам в госбумаги обождать с покупками. Скорее всего, цены еще будут намного дешевле.