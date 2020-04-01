По итогам торгов 31 марта индекс МосБиржи вырос на 3,1% — до 2508,81 п., а РТС поднялся на 5,83% — до 1014,44 п.

Тон прошедшим торгам задали данные из Китая. Жёсткие, а порой жестокие, карантинные меры в КНР дали свой результат. В марте индексы деловой активности указали на рост. Впрочем, некоторые аналитики указывают на тот факт, что рост этот свершился на низкой базе провального февраля. Тем не менее сложно отрицать позитивную динамику. Во всяком случае, китайский пример показывает возможную траекторию выхода из коронавирусного кризиса. К тому же начинают появляться эффективные протоколы лечения. В РФ начинают испытывать три препарата, а J&J заявляет о кандидате на вакцину от COVID-19. Ориентируясь на Китай, отечественный инвестор смог даже игнорировать временную слабость индексов в Европе. В лидирующей группе преобладали экспортёры: «АЛРОСА» (+10,0%), «Сургутнефтегаз» (+6,94%), «Газпром нефть» (+6,25%), «НОВАТЭК» (+5,96%), «Татнефть» (+5,9%). В группе аутсайдеров также предсказуемая картина. Риск снижается, а с ним и спрос на защитные бумаги «Полюс» (-4,79%) и Polymetal (-1,57%). В отличие от американских компаний, у отечественных существенных проблем с ликвидностью не наблюдается. «Роснефть» (+4,44%) даже пополнила свои запасы за счёт продажи венесуэльских активов государственной «ЗарубежНефти». Бумаги «МТС» (+0,72%) почти не участвовали в «медвежьем» мартовском забеге. Компания с 31 марта начала реализацию программы обратного выкупа на 15 млрд рублей. Пока сложно говорить о вероятности дальнейшего уверенного роста, но сценарий провала индекса до поддержки 1850-1950 становится все более призрачным. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 113,755 млрд рублей.

Отечественная валюта уверенно укрепляла свои позиции. В какой-то мере можно говорить о китайском факторе, но также есть и фактор рыночного характера. Накануне рублёвые «медведи» предприняли неудачную попытку сдвинуть курс доллара выше отметки 80 рублей. ЦБ РФ особых усилий не делал, чтобы сдержать это наступление, продав валюту на скромные 13,3 млрд рублей. Однако этого хватило, чтобы спекулянты почувствовали слабость своих позиций. Китайский пример борьбы с коронавирусом и рост деловой активности в марте говорит о том, что уже в мае-июне можно ожидать оживления мировой экономики, а с ним и роста спроса на товары российского экспорта. Кроме того, программы ликвидности ФРС ещё будут сохраняться какое-то время, а значит в пользу «россиянина» вновь будет играть разница ставок. Рубль сохраняет реальную положительную доходность, а вот в долларе и евро она строго отрицательная. Поэтому диапазон 75,0-80,0 пока смотрится логичным на фоне дешёвой нефти, но восстановление спроса уже просматривается на горизонте 1,5-2 месяцев.

Американский рынок завершил март небольшим снижением и большими потерями за месяц. DJIA потерял за прошедший месяц 13,7%, S&P 500 – 12,5%, а NASDAQ – 10,1%. DJIA умудрился зафиксировать худший квартал за свою историю, упав на 23,2%. COVID-19 остаётся главной проблемой для инвесторов. Число летальных случае в США превысило 3400 человек, а в Белом доме опасаются, что общее число жертв вируса может составить от 100-240 тыс. Индекс S&P 500 четырежды забирался на территорию «бычьего» рынка во время.COM кризиса перед тем, как достигнуть дна. В кризис 2008-2009 года индекс широкого рынка взлетал на 27% от временного уровня поддержки, но после этого вновь проваливался, пока не развернулся от отметки 666 пунктов. Американская статистика, как и в Китае, вышла лучше ожиданий, хотя и не оказалась столь оптимистичной. Чикагский PMI снизился в марте до 47,8 п. с 49,0 п. в феврале при ожиданиях ниже 40,0 п. Индекс потребительского доверия от Conference Board упал до 120,0 п. в марте по сравнению с 130,7 п. в феврале. И, наконец, индекс S&P/CS цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США показал рост на 3,9% в январе. По итогам дня DJIA упал на 1,84% до 21917,16 п., а S&P 500 снизился на 1,6% до 2584,59 п.

Торги в Азии проходили разнонаправленно. Фьючерсы на индексы США продолжили снижаться, реагируя на мрачные прогнозы Администрации. В Китае индекс производственной активности от Caxin вырос в марте до 50,1 п. при ожиданиях повышения лишь до 45,5 п. Однако статистика из КНР не стала поводом для сохранения оптимизма. В Японии рынок испытывал дополнительное давление со стороны иены, которая укреплялась до 107,8 за доллар. Японский PMI в производственной сфере снизился в марте до 44,8 п. с 47,8 п. в феврале. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 18173,61 п. (-3,93%), Hang Seng – 23153,46 п. (-1,91%), Shanghai Composite – 2747,44 п. (-0,10%).

Нефть пока не может нащупать дно, если только оно не находится близко к значениям начала века. Накануне API сообщил, что на неделе до 27 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 10,5 млн бар. Запасы бензина увеличились на 6,1 млн бар., а вот дистиллятов сократились на 4,5 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидают роста запасов нефти на 4,6 млн бар., а также увеличения запасов бензина на 3,6 млн бар. и сокращения по дистиллятам на 0,6 млн бар. Министр энергетики США Дэн Брюллетти сообщил, что провёл продуктивные переговоры с российским министром А. Новаком. Стороны согласились продолжить консультации и переговоры с привлечением других производителей нефти. Впрочем, если говорить об OPEC, то ещё во вторник участники не смогли договориться об экстренной встрече в апреле из-за упорства Саудовской Аравии. Поэтому апрель начинается для нефти негативно, хотя китайская статистика вновь позволяет разглядеть свет в конце туннеля. К 9:00 мск Brent – $25,52 (-3,15%), WTI – $20,25 (-1,12%), золото – $1598,7 (+0,13%), медь – $4811,6 (-2,04%), никель – $11350 (-1,17%).

Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный. Нефть дешевеет, большинство азиатских рынков снижается, иена укрепляется против доллара США. Соответственно, основные индикаторы указывают на негативный фон в начале торгов в России. Индекс МосБиржи может вновь оказаться под отметкой 2500 пунктов. С другой стороны, в последнее время отечественные акции демонстрируют более высокую устойчивость к негативу на глобальном рынке, чем активы в Европе и США.