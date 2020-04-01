Публикация данных по росту деловой активности в Китае обеспечила восстановление спроса на риск, что поддержало рост цен российских облигаций. Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вниз на 17 – 22 б.п. Доходность российских 10-летних евробондов снизилась до 3,37% (-12 б.п.).

Вчера также происходил восстановительный рост цен гособлигаций Мексики, ЮАР, Турции, номинированных в долларах и в местной валюте.

Из внутренних новостей важным является сообщение Минфина о том, что график размещения ОФЗ на второй квартал будет опубликован после решения возобновить аукционы по размещению гособлигаций. Минфин отменил три последних недельных аукциона в марте и при слабом спросе возможно не будет проводить аукционы в апреле. Отсутствие нового предложения поддержит спрос на ОФЗ на вторичном рынке.

При ключевой ставке ЦБ РФ в размере 6% текущий уровень доходности ОФЗ мы считаем справедливым (доходность 10-летних ОФЗ около 6,7% годовых). Ключевым риском для рынка рублевых облигаций остается падение сырьевых цен, которое может продолжиться. Сокращение деловой активности из-за антивирусного карантина приводит к падению спроса на нефть, а станы ОПЕК+ в борьбе за долю рынка намерены увеличить предложение сырья с 1 апреля, что усиливает давление на цены. Слабая макроэкономическая статистика и низкие цены на нефть могут в ближайшие дни вернуть доходность 10-летних ОФЗ в диапазон выше 7% годовых.

Рост цен российских евробондов, который происходил в последние дни, также мы считаем неустойчивым. Не исключаем возврата доходности Russia`29 в диапазон выше 3,5% годовых.