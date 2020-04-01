Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале торгов в среду на негативном внешнем фоне и дешевеющей нефти. Снижение индексов азиатских площадок будет оказывать давление на рублевые активы.

ИНДЕКСЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный. Нефть дешевеет, большинство азиатских рынков снижается, иена укрепляется против доллара США…. Индекс Мосбиржи может вновь оказаться под отметкой 2500 пунктов", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

С другой стороны, в последнее время отечественные акции демонстрируют более высокую устойчивость к негативу на глобальном рынке, чем активы в Европе и США, добавляет он.

В среду в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"В то время как в Европе отмечают признаки стабилизации эпидемиологической ситуации, в США пока не удается замедлить распространение коронавируса, что удерживает рынки в состоянии неопределенности", — обращает внимание эксперт.

ВАЛЮТА

"Отступление рынка энергоносителей, где июньский фьючерс на нефть марки Brent теряет более 2,5%,… а также ослабление валют развивающихся стран, теряющих сегодня с утра в пределах 0,3%, будут оказывать давление на рубль", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает повышения по паре доллар-рубль и открытия торгов на уровне 78,7 рубля, дальнейшее движение может пройти в диапазоне 78-79,5 рубля за доллар.

"Рубль в паре с долларом сумел вчера укрепиться, но сегодня вновь начнет слабеть на негативном внешнем фоне. Актуальным для пары доллар-рубль остается диапазон 77-80. Пока сильную поддержку рублю, кроме интервенций Банка России, оказывает продолжающийся отскок на рынке ОФЗ, который отыграл более половины потерь", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии продемонстрировали негативную динамику, связанную с возвращением опасений инвесторов по экономическим последствиям из-за коронавируса и ожиданиями итогов первого квартала, который обещает быть худшим с 2008 года или даже с 1987 года. По итогам торгов основные биржевые индексы США снизились на 0,95-1,84%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра среды падают на 3,3-3,6%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: гонконгский индекс Hang Seng Index сокращается на 0,28%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 2,2%, японский индекс Nikkei 225 — на 4,77%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 3,52%.

Стоимость нефти падает на 3,91 % — до 25,32 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается к доллару на 0,15% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,1013 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник вырос на фоне возврата спроса на рисковые активы и рублевые, в частности. Растущий рубль и попытки рынка нефти стабилизироваться и восстановиться поддержали рост стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 3,1%, до 2508,81 пункта, индекс РТС — на 5,83%, до 1014,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 0,95 рубля, до 78,37 рубля, евро — опустился на 1,12 рубля, до 86,5 рубля, следует из данных Московской биржи.