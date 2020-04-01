Вчерашняя сессия оказалась намного менее волатильной, чем большинство предыдущих. На фоне продолжающегося восстановления глобального аппетита к риску рынок ОФЗ открылся снижением доходностей на 15–20 бп и оставался на этих уровнях вплоть до конца дня. Несколько выпусков показали более сильные результаты: ОФЗ-26212 (YTM 6,7%) снизился в доходности на 24 бп, ОФЗ-26224 (YTM 6,72%) – на 23 бп, ОФЗ-26228 (YTM 6,75%) – на 22 бп. Самый длинный, ОФЗ-26230 (YTM 6,97%), потерял в доходности 16 бп, благодаря чему вся кривая – впервые за три недели – опустилась ниже 7%-й отметки. Тем не менее кривая ОФЗ по-прежнему находится на 70–80 бп выше минимумов этого года. Мы полагаем, что основную поддержку рынку по-прежнему обеспечивают локальные игроки, хотя нерезиденты уже, возможно, также стали нетто-покупателями. Торговая активность на МосБирже вчера оставалась невысокой – 23 млрд руб. (вдвое ниже, чем в среднем за последний месяц). 85% всех объемов пришлось на среднесрочные и длинные ОФЗ-ПД. Единственным выпуском среди флоутеров и линкеров, показавшим вчера заметное движение, стал флоутер ОФЗ-29006 (+0,5 пп в цене). Что касается локальных долговых рынков других развивающихся стран, большинство из них вчера также показало положительную динамику. 10-летние облигации ЮАР снизились в доходности на 63 бп, Мексики – на 22 бп, Турции – на 15 бп. В то же время на фоне коррекции немецких Bunds венгерские 10-летние бумаги выросли в доходности на 23 бп.

Вчера Минфин сообщил, что принял решение отложить публикацию квартального плана размещения ОФЗ до принятия решения о возобновлении регулярных аукционов. Эта неделя будет уже пятой неделей подряд без аукционов Минфина. Всего за 1к20 Минфин продал ОФЗ на 502 млрд руб. при плане в 600 млрд руб. Из-за значительного погашения в январе чистый объем привлечения составил только 223 млрд руб. Последняя версия бюджета предусматривает размещение в этом году ОФЗ на 2,3 трлн руб. (чистое привлечение – 1,7 трлн руб.).

Между тем Национальный расчетный депозитарий (НРД) вчера сообщил, что в понедельник нерезиденты продали ОФЗ на 4 млрд руб. (нетто) против 21 млрд руб. в среднем в день на прошлой неделе. В абсолютном выражении самый большой отток – 4,3 млрд руб. – был из ОФЗ-26223. Также нерезиденты сократили позиции в ОФЗ-26221 и ОФЗ-26225 – на 2,0–2,5 млрд руб. В то же время по ОФЗ-26226 и ОФЗ-26227 была зафиксирован приток – 3 млрд руб. и 1,7 млрд руб. соответственно.