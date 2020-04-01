Вчера спрос на аукционе репо тонкой настройки составил почти 370 млрд руб. Лимит, так же как и в понедельник, был установлен на уровне 500 млрд руб. В итоге к сегодняшнему утру задолженность по репо превысила 870 млрд руб. Вторая часть сделок репо, заключенных по итогам обоих аукционов, должна состояться в понедельник, 6 апреля. В результате сегодня корсчета банков в ЦБ поднялись до 2,6 трлн руб., этого с избытком хватит для выполнения нормативов по обязательным резервам. Согласно нашим оценкам, для выполнения норматива кредитным организациям достаточно поддерживать в оставшееся до конца периода усреднения время корсчета на уровне около 1,7 трлн руб. Таким образом, если значительного оттока ликвидности из банковской системы в ближайшие дни не будет, к началу следующей недели может сложиться значительный профицит, что как раз и позволит банкам без проблем вернуть ЦБ средства, полученные в ходе аукционов репо. Вместе с тем следует отметить, что сейчас поступления по бюджетному каналу невысоки, при этом в последнее время резко вырос спрос на наличные, что приводит к оттоку ликвидности из банковской системы, так что в действительности запас средств может оказаться не столь значительным.

Предложение на депозитном аукционе ЦБ вчера оказалось немного больше уровня прошлой недели. Мы ждали, что банки проявят осторожность, но резко выросший объем средств на корсчетах за счет аукционов репо позволил банкам даже немного увеличить объем средств на депозитах. Регулятор все больше становится своего рода посредником, позволяющим банкам как разместить средства по ставкам, близким к ключевой, так и получить дополнительное фондирование практически по тем же ставкам. Возможно, свою роль сыграло и то обстоятельство, что ЦБ в данный момент принимает средства на депозиты постоянного действия только до 6 апреля, то есть нет возможности разместить средства на короткий срок. Депозиты ЦБ не способны сейчас стерилизовать навес избыточной ликвидности, поэтому ставки на межбанковском рынке могут пойти вниз.