Рынок борется. Рынок изо всех сил сопротивляется. Рынок надеется. Но пока, к величайшему сожалению, всего совокупного оптимизма мировых инвесторов не хватает, чтобы удержать котировки на текущих уровнях. И итоги вчерашних торгов тому яркое подтверждение. Если первая половина основной торговой сессии прошла на уровнях, близких к нулевым отметкам, то ближе к вечеру под тяжестью все новых и новых данных о количестве заболевших и умерших, рынок начал медленно, но верно сползать вниз. При этом было видно, что делать он этого не хочет. Быки активно сопротивлялись, и в некоторые минуты им даже удавалось отыграть несколько десятков пунктов. Однако на большее их сил не хватало, и сползание вновь продолжалось и усиливалось. И только в последний час торгов все успокоились и решили, что пока стоит остановиться. Но итог все равно неутешительный — индексы, как мы видим, потеряли от 1% по индексу NASDAQ до почти 2% по индексу Dow Jones (DJIA-30). Это никакая не катастрофа, и мы получили вполне предсказуемый результат. Но ведь так хочется надеяться на лучшее! Однако пока все эти надежды явно несбыточны. Еще что плохо, так это то, что вчерашний уход в минус чисто технически показал, что линия сопротивления понижательного тренда (по индексу S&P500) осталась в силе, и пробить ее хотя бы и временно рынок так и не сумел. А это означает, что сам понижательный тренд стал еще сильнее, а новый поход вниз стал еще более реальным.

На отраслевом уровне однозначными и на самом деле единственными «гейнерами» были нефтяники. Их, конечно, мотает сейчас из угла в угол — не позавидуешь! Но это ведь рынок нефти, и деваться не куда — надо терпеть. Однако вчера на улице инвесторов в нефтянку был маленький праздник. Вот только надолго ли?

Остальные сектора чувствовали себя неважно. Кто-то получше — как медики, которые в среднем потеряли всего 0,5%, а кто-то похуже — коммунальщики и финансисты понесли потери, превышающие 2%. Однако в целом, еще раз хочется повторить, все, что мы видим, это всего лишь бои местного значения и не более. Да и обороты на торгах, которые остаются на средних уровнях, свидетельствуют лишь о том, что в нынешней битве пока наступило некоторое затишье. Хотя, согласитесь, затишье на фоне 60%-й волатильности выглядит несколько странным! Но надо бы уже и привыкнуть инвесторам, что мы сейчас живем рядом с дымящейся пороховой бочкой.

А вот на корпоративном фронте пока все относительно спокойно — никто особо ярких звезд вчера не зажигал. И даже акции Microsoft (MSFT, —1,57%), вспыхнувшие накануне 7-ми процентным ростом на фоне предстоящего 21 апреля запуска своего «антикоронавирусного» продукта MS 365 Personal, и те вчера вполне ожидаемо немного скорректировались.

Ожидания рынка 01 апреля

Сегодня стартует новый квартал. Итоги предыдущего — неутешительны. Мы увидели и пережили худший квартал с 1938 года. Ужас, ужас, ужас! И остается надеяться, что наступающий все же окажется не таким разочаровывающим.

А кроме того, что сегодня стартует новый квартал, так сегодня еще и 1 апреля — День Дурака. Но вот почему-то никто не шутит и не говорит всем встречным — А у вас спина белая! Просто нет этих самых встречных. Разве что кот встретится на твоем пути из кухни в туалет и обратно. Так что миру сегодня точно не до шуток. Такая вот печальная получается первоапрельская недошутка!

И участники рынка находятся в таком же печальном настроении. Эпидемия продолжается, и, к сожалению, пока нет никаких признаков стабилизации ситуации. Робкие надежды на улучшение ситуации в Италии остаются пока слишком робкими и не способны вдохновить инвесторов на подвиги. А вот зато информация по распространению коронавируса в Штатах пока просто пугающая, и это сильно давит на мозги участников рынка. И поэтому мы видим сегодня повсеместно исключительно красный цвет — и в Азии, и в Европе, и в Америке. Причем это не какие-то панические распродажи, а как бы вынужденное принятие текущей ситуации как данность. Да, все плохо, и поэтому надо продавать.

Если в предыдущие два дня выходившие макроэкономические данные, по крайней мере по США, не имели особого влияния, то сегодня к ним будет обращено пристальное внимание. Особенно важны данные по количеству новых рабочих место в не сельскохозяйственных отраслях от агентства ADP. И прогноз здесь неутешительный — аналитики ожидают, что количество рабочих мест не то что увеличится, а напротив — сократится на 150 тысяч. Причем эта цифра может еще сильно измениться в худшую сторону. Какова будет реакция со стороны участников рынка — сложно предсказать поскольку в принципе все понимают, что ничего хорошего мы сейчас не увидим.

Поэтому в целом ловить сегодня на рынке удачу могут только внутридневные спекулянты, которым вообще все равно куда идет рынок.

А единственным утешением инвесторам могут служить отдельные корпоративные новости. Так, долгосрочными инвесторами очень позитивно должна быть воспринята новость от General Electric (GE), которая закрыла-таки сделку по продаже своего медицинского бизнеса BioFarma компании Danaher (DHR) на общую сумму в 21 млрд. долларов. Хотя понятно, что такого рода новости скорее всего не найдут свое мгновенное отражение в цене акций компании. Прежде всего это просто повысит инвестиционную привлекательность этих акций в будущем.

Что же касается прогнозов на сегодняшний день в целом, то, учитывая серьезную обеспокоенность всех и вся текущей ситуацией, стоит разве что надеяться, что инвесторы пока устоят перед «соблазном» устроить очередную великую распродажу и те минус 3%, которые мы видим сейчас на премаркете, не превратятся в более серьезный провал. Давайте хотя бы не будем спешить! Свалиться в пропасть мы всегда успеем.