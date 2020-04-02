Несмотря на итоговой снижение, российский рынок акций в среду был устойчив к внешнему негативу. Падение на западных площадках оказалось более значительным, чем по индексу МосБиржи. Общий европейский индекс STOXX Europe 600 упал на 2,9%. При этом индексы Германии и Великобритании потеряли по 3,9%. В такой ситуации снижение нашего рынка на 1,4% выглядит весьма скромным.

Обороты торгов в среду снизились относительно значений последних дней. В акциях индекса наторговали на 80 млрд руб. — это существенно выше среднедневного уровня 2019 г., но в то же время минимум за полтора месяца.

За океаном тем временем возобновилась активная распродажа, индекс S&P 500 в среду потерял 4,4% и опустился к 2470 п. Возникла ситуация, когда после значительного обвала реализовался полноценный отскок рынка, а дальше каких-то новых позитивных драйверов не появилось. Остались только риски, связанные с негативным эффектом коронавируса, ведь абсолютные темпы распространения в США пока не снижаются. В такой ситуации инвесторы традиционно либо берут паузу, уводя рынок в боковик, либо провоцируют его снижение за счет временной фиксации длинных позиций.

Участников рынка могут пугать медленные темпы снижения распространения эпидемии в Европе. Так, в Италии продлили полную изоляцию еще на 2 недели, до середины апреля. В США Трамп на этой неделе также сообщил о «закрытии» страны до конца апреля, хотя ранее президент указывал на снятия ограничительных мер к 12 апреля.

Ближайший уровень поддержки по американскому S&P 500 расположен около 2380–2420 п. То есть потенциал спуска сохраняется на уровне 2–3,6%.

На рынке нефти трейдеры также не находят поводов для роста. В среду июньский фьючерс Brent опустился на 6% до $24,7. Официальный отказ от сделки ОПЕК+ с 1 апреля развязал руки Саудовской Аравии, которая теперь планирует активно наращивать добычу. В такой ситуации ожидается стремительное заполнение всех доступных хранилищ в мире. Поэтому ближайший контракт вряд ли в следующие дни сумеет показать уверенную восходящую динамику.

Вчерашние данные Минэнерго США оказались еще хуже отчета Американского института нефти. Рост запасов нефти за неделю составил 13,8 млн — более чем в 3 раза выше прогноза.

При этом добыча в США осталась около рекордных 13 млн б/с. То есть пока эффект низких цен еще не успел сказаться на объемах производства.

Нельзя сказать, что российский рынок полностью игнорирует внешний негатив. Однако ощущается устойчивый спрос на широкий спектр отечественных акций, в том числе на некоторых представителей нефтяного сектора, что идет вразрез с текущей тенденцией сырьевых цен. В частности, накануне продолжилось восстановление обыкновенных акций Сургутнефтегаза (+3,2%). На фоне байбэка лучше остальных также выглядят бумаги Роснефти (+2,1%).

Хуже рынка накануне торговались акции золотодобывающих компаний, которые ранее несколько дней демонстрировали опережающую динамику. На фоне отката цен на золото ниже $1600 участники рынка решили зафиксировать прибыль в акциях Полюса (-5,6%) и Полиметалла (-5,2%). На мой взгляд, это локальное техническое движение, а в среднесрочной перспективе шансы на продолжение волны роста по обеим бумагам все еще сохраняются. Этому может способствовать как ослабление рубля, так и рост спроса на золото на фоне коллективных стимулирующих мер со стороны мировых центробанков. Допускаю рост золота на горизонте двух месяцев в район $1700–1720.

Пара USD/RUB продолжает показывать преимущественно нейтральную динамику. В данный момент найден комфортный коридор с нижней границей на 77 и верхней около 81,5–82. В ближайшие дни консолидация в этой области может быть продолжена. Но чем дольше цены на нефть удерживаются около текущих значений, тем выше вероятность выхода из обозначенного коридора наверх. Потенциальный пробой отметки 82 способен вызвать ускорение девальвационного импульса в сторону 84,5–86.

В индексе МосБиржи в качестве ближайшего ориентира снизу можно выделить зону 2300–2350 п. Вплоть до этих отметок каких-то серьезных уровней поддержки не наблюдается. Сверху по-прежнему сильным техническим препятствием выступает зона 2500–2530 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские биржи после нашего закрытия во вторник продолжили падение. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 1,2%, нефть Brent в плюсе на 5,2%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти чуть выше уровня закрытия среды.



