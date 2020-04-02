Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.5-1.5%, в диапазоне 2485-2515 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может прейти в состояние консолидации около уровня открытия. Ближайшей точкой притяжения для указанного индекса вполне способна стать значимая отметка 2500 п.

Во второй половине дня основным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди значимой иностранной статистики стоит обратить внимание на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК). Это один из наглядных ранних индикаторов, указывающих на масштаб текущего падения экономики Соединенных Штатов.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.40%) и РТС (-2.63%) завершили торги с достаточно сильной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их основное движение состоялось уже в первые минуты торгов, когда локальный рынок акций открылся с масштабным разрывом вниз вслед за утренним ухудшением состояния внешнего фона. Весь остаток дня локальные индексы провели в состоянии безыдейной консолидации в рамках узких диапазонов.

Можно сказать, что после недавних сильных движений рынок акций перешел в состояние временной депрессии. Индексы МосБиржи и РТС вчера почти не реагировали на весьма волатильное внутридневное движение фьючерсов на «черное золото». Между тем, цены на нефть продолжают находиться под угрозой падения на фоне ряда тревожных отраслевых новостей.

Еженедельная статистика от Минэнерго США указала на сильный прирост запасов сырой нефти за океаном на 13.8 млн баррелей. Более того, запасы бензина в США также возросли на 7.5 млн баррелей. В то же время расчетные цены на российскую нефть сорта Urals стали отрицательными. В соответствии с текущей схемой ценообразования сумма стоимости доставки и экспортной пошлины оказалась выше текущей цены продажи российской нефти на целевых иностранных рынках. Кроме того, некоторые нефтеналивные танкеры выходят в море из Саудовской Аравии, не имея порта назначения для своего груза. При этом стоимость фрахта соответствующих судов выросла в разы.

Очевидно, что такая парадоксальная ситуация не может продолжаться длительное время. Президент Трамп уже заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия будут совместно решать проблему низких цен на нефть. Не исключено, что эта проблема будет отчасти сглаживаться за счет роста геополитической напряженности и усиления санкционного давления на ряд нефтедобывающих государств, включая Венесуэлу и Иран.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние бэквордации величиной в 25 п. или около 2.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно слабее рынка торговались отдельные представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —2.90%), Полюс (PLZL RM, —5.64%), Polymetal (POLY RM, —5.23%), Северсталь (CHMF RM, —2.10%), Мечел-ап (MTLRP RM, —2.71%). Как мы видим, защитные акции золотодобывающих компаний «Полюс» и «Полиметалл» вчера подешевели вместе с рынком. Вероятно, наметившаяся потеря интереса к ним связана с отступлением фьючерсов на золото от недавних долгосрочных максимумов.

Акции Yandex clA (YNDX RM, —4.00%) продолжили отыгрывать новость о том, что сервис «Яндекс.Такси» уже в третий раз отозвал из ФАС ходатайство на покупку активов конкурирующей группы компаний «Везет». Накануне этот фактор сдержал повышение стоимости бумаг «Яндекса» вслед за растущим рынком.

Стоит отметить вчерашнюю позитивную динамику отдельных акций нефтяного сектора: Роснефть (ROSN RM, +2.12%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +3.24%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.53%). Бумаги «Сургутнефтегаза» выглядят относительно безопасным активом в связи с наличием у эмитента крупных накоплений, номинированных в иностранной валюте. Что же касается акций «Роснефти», то их прямо и косвенно поддерживает действующая программа выкупа акций и GDR нефтяной компании. Свою позитивную роль играет и недавнее известие о том, что «Роснефть» свернула работу в Венесуэле и продала активы, связанные с деятельностью в этой стране. Указанное решение принято с расчетом на снятие адресных американских санкций с двух дочерних сбытовых структур, имевших отношение к реализации венесуэльской нефти.

Заметным событием во втором эшелоне стали возобновившиеся спекулятивные покупки в акциях электроэнергетических компаний: ИркЭнерго (IRGZ RM, +33.26%), ТНСэнВор-п (VRSBP RM, +33.33%), ТНСэнВорон (VRSB RM, +6.90%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение стоимости в пределах 1.0-1.2%. Однако оно никак не компенсирует вчерашний провал рынка акций в США. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 6.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 1.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное, или смешанное. И все же утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым повышением.