Вчера позитивная динамика начала недели сменилась умеренной коррекцией. Лидерами роста без новостей стали акции Иркутскэнерго (+33,26%). Аутсайдерами оказались бумаги Полюса (-5,64%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 79.

Котировки нефти демонстрируют повышенную волатильность. На динамику оказывают влияние различные факторы, в том числе экспирация месячных контрактов. Инвесторы активно спекулируют на слухах о переговорах США и Саудовской Аравии и мерах по поддержке отрасли. Но угрожающим фактором остается превышение добычи над потреблением, из-за чего мощности хранения могут быть исчерпаны на горизонте двух месяцев. Это может привести к новому ценовому шоку. Также стоит отметить, что производители активно оптимизируют затраты, например за счет скидок от контрагентов, и постепенно адаптируются к новой реальности. К этому добавляется и европейское регулирование, из-за особенностей которого на спотовом рынке продаются объемы большие, чем этот сегмент способен поглотить.

С приближением летнего сезона и в связи со спадом промышленного производства из-за карантина цена на СПГ в Европе упала ниже уровня внутреннего рынка России. Мы полагаем, что ситуация нормализуется не ранее чем через полтора месяца, а потери российских поставщиков газа от снижения цен и объемов превысят 120 млрд руб. Ослабление рубля полностью не компенсирует потери. Однако есть и хорошая новость: Газпром (GAZP:RX 180,06, —0,74%) возобновил поставки в Китай по Силе Сибири, до конца года объем экспорта по этому газопроводу может составить 5 млрд куб. м.

Ожидаем разнонаправленную динамику. В фокусе важная статистика из США. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 77,00-80,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2400-2500 пунктов.



