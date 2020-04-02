Падение объемов грузоперевозок отрицательно отразится на ж/д операторах вроде Globaltrans
В 1К20 объемы грузоперевозок снизились на 3.8% до 307 млн т, а грузооборот сократился на 5.2% до 789 млрд ткм. Объем транспортировки угля снизился на 10% г/г, нефти и нефтепродуктов — на 1.2%, черных металлов — на 7%, зерна — на 6%. Положительную динамику продемонстрировали перевозки железной руды (+1.5%), удобрений (+0.5%) и строительных грузов (+5.7%). В марте объемы грузоперевозок упали на 5.5% г/г до 107 млн т по сравнению с —4.9% в феврале и —0.6% в январе.
Наше мнение. Основная причина сокращения грузоперевозок — снижение экспортных грузопотоков, в том числе, из-за экономического спада в Китае на фоне эпидемии коронавируса. Падение объемов перевозки грузов является негативной тенденцией для таких ж/д операторов, как Globaltrans, поскольку оно предвещает снижение тарифов на ж/д вагоны во 2К20. Ранее руководство Globaltrans заявляло, что ситуация не столь драматична, и компания не ожидает сокращения грузовой базы в 2020, с расчетом на возможное восстановление экспортных потоков в Китай во 2К20.
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