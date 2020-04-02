Московское правительство планирует компенсировать собственниками торговых центров налог на имущество и оплату аренды земли, если они согласятся снизить арендные ставки не менее чем на 50%. Кроме того, ритейлеры и компании сферы общественного питания смогут с 1к20 на конец 2020 г. перенести уплату налога на имущество и земельных налогов. Между тем Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарственных средств (и рецептурных в условиях чрезвычайной ситуации).

Посещаемость торговых центров на этой неделе упала на величину до 70%, по данным Watcom Group, поскольку большинство торговых точек закрыто, за исключением магазинов продуктов, детских товаров, товаров первой необходимости и аптек. В еще открытых магазинах также наблюдается значительное сокращение трафика, которое может быть компенсировано только эффективным использованием каналов электронной коммерции. Послабления и отсрочки по некоторым налогам должны снизить финансовое давление на некоторое время, однако главный вопрос в том, как долго будут действовать ограничительные меры и какое воздействие они окажут на результаты деятельности ритейлеров и торговых центров. Мы ожидаем более подробной информации о том, как эти компании будут оптимизировать расходы на персонал и арендную плату, а также о том, как государство может поддержать выплаты по основному долгу и процентам.

Возможность продажи медикаментов через интернет обсуждается уже более трех лет, и введенные карантинные меры ускорили этот процесс. Объем рынка коммерческих аптек в 2019 г. составил 1 трлн руб., причем на безрецептурные и рецептурные препараты приходятся приблизительно равные доли. На наш взгляд, последние также могут продаваться через интернет-канал, если будет найдено техническое решение по проверке рецептов. Данная инициатива является новой точкой роста как для аптечных сетей, так и для продовольственных сетей, выходящих в розничный аптечный сегмент. Также рассматривается возможность интернет-продаж алкоголя, но это предложение пока встречает больше возражений.